Игрок Медиалиги Галбацдибиров отобрал футболку Сперцяна у 16-летнего фаната «Краснодара» и угрожал ему

Игрок Медиалиги Ахмедпаша Галбацдибиров оказался в центре скандала после матча 29-го тура РПЛ между «Динамо» и «Краснодаром» (2:1), который прошел 11 мая в Москве, сообщает журналист Иван Карпов.

По информации источника, 16-летний болельщик «Краснодара» Тимофей после игры получил игровую футболку полузащитника «быков» Эдуарда Сперцяна. Сообщается, что подросток заранее договорился с футболистом о подарке и специально приехал на матч из Санкт-Петербурга.

После окончания встречи, как утверждается, двое мужчин попытались забрать футболку у подростка. По словам очевидцев, одним из них был Галбацдибиров, ранее выступавший во Второй лиге, а сейчас играющий в Медиалиге.

Мужчины преследовали подростка и его друзей по сектору, после чего силой забрали футболку. Также утверждается, что в адрес несовершеннолетнего звучали угрозы и оскорбления.

Позднее в конфликт вмешалась полиция. По данным источника, подростку предложили проехать в отделение для разбирательства, однако он отказался, поскольку должен был возвращаться домой в Санкт-Петербург.

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