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12 мая, 15:07

Игрок Медиалиги Галбацдибиров отобрал футболку Сперцяна у 16-летнего фаната «Краснодара» и угрожал ему

Игнат Заздравин
Корреспондент

Игрок Медиалиги Ахмедпаша Галбацдибиров оказался в центре скандала после матча 29-го тура РПЛ между «Динамо» и «Краснодаром» (2:1), который прошел 11 мая в Москве, сообщает журналист Иван Карпов.

По информации источника, 16-летний болельщик «Краснодара» Тимофей после игры получил игровую футболку полузащитника «быков» Эдуарда Сперцяна. Сообщается, что подросток заранее договорился с футболистом о подарке и специально приехал на матч из Санкт-Петербурга.

После окончания встречи, как утверждается, двое мужчин попытались забрать футболку у подростка. По словам очевидцев, одним из них был Галбацдибиров, ранее выступавший во Второй лиге, а сейчас играющий в Медиалиге.

Мужчины преследовали подростка и его друзей по сектору, после чего силой забрали футболку. Также утверждается, что в адрес несовершеннолетнего звучали угрозы и оскорбления.

Позднее в конфликт вмешалась полиция. По данным источника, подростку предложили проехать в отделение для разбирательства, однако он отказался, поскольку должен был возвращаться домой в Санкт-Петербург.

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Источник: Telegram-канал Ивана Карпова
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Эдуард Сперцян
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Краснодар
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 4 4 0 0 9-4 12
2
 Зенит 4 3 0 1 12-2 9
3
 Спартак 4 3 0 1 8-4 9
4
 Динамо Мх 4 3 0 1 9-6 9
5
 ЦСКА 4 2 2 0 4-2 8
6
 Балтика 4 2 0 2 6-5 6
7
 Оренбург 4 1 2 1 4-6 5
8
 Рубин 4 1 2 1 5-6 5
9
 Ростов 4 1 2 1 6-5 5
10
 Динамо 4 1 1 2 4-6 4
11
 Родина 4 1 1 2 7-11 4
12
 Локомотив 4 0 3 1 3-4 3
13
 Ахмат 4 0 2 2 2-4 2
14
 Крылья Советов 4 0 2 2 2-7 2
15
 Акрон 4 0 2 2 4-10 2
16
 Факел 4 0 1 3 3-6 1
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22.08 15:30 Факел – Оренбург - : -
22.08 18:00 Ахмат – Ростов - : -
22.08 20:15 ЦСКА – Локомотив - : -
23.08 13:00 Акрон – Крылья Советов - : -
23.08 15:15 Динамо – Родина - : -
23.08 17:30 Динамо Мх – Краснодар - : -
23.08 20:00 Спартак – Зенит - : -
24.08 20:30 Балтика – Рубин - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 3 1 1
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
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