Агент Сутормина обвинил судейский корпус в разных трактовках эпизодов после удаления игрока

Александр Клюев, агент защитника «Ростова» Алексея Сутормина в разговоре с «СЭ» отреагировал на удаление футболиста в матче 23-го тура со «Спартаком» (0:3).

«В матче ЦСКА — «Динамо» Карасев не наказал Глебова в точно таком же эпизоде. Поэтому надо разобраться прежде всего с тем, что в головах у наших судей. Потому что после каждого тура скандалы. Господин Каманцев говорит про улучшение в нашем судействе, а по-моему, цирк продолжается. Если в матче ЦСКА — «Динамо» Карасев в таком же эпизоде ничего не дает, а Алексея удаляют, это надо объяснить. Не оправдываю Алексея, но два эпизода трактуются по-разному», — сказал Клюев «СЭ».

Ранее стало известно, что полузащитник московского «Динамо» Муми Нгамале избежал перелома ноги после подката хавбека ЦСКА Кирилла Глебова в матче 23-го тура РПЛ.