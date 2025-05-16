Газзаев: «Я уже подъезжаю к офису «Динамо», чтобы подписать контракт. И тут звонит Гинер...»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в интервью «СЭ» вспомнил, как летом 2004 года он во второй раз возглавил армейцев.

— В июле 2004 года Гинер позвал вас назад в ЦСКА. Сомневались ли тогда, возвращаться или нет?

— Удивительная история! В тот день я уже ехал на переговоры с московским «Динамо», представляете? И вот уже подъезжаю к офису бело-голубых, и тут звонит Гинер: «Мы бы хотели тебя вернуть». Мистика какая-то. То ли он знал, то ли так совпало!

— И что вы ответили?

— Что вопрос закрыт, так как я уже еду в «Динамо». На подписание контракта.

— Гинеру отказать, наверное, не так-то просто.

— А он отвечает: «Нет, вопрос не закрыт! Ты у нас все еще числишься в штате, получаешь зарплату». Да, по документам я действительно оставался в системе ЦСКА, только не тренировал.

В общем, Евгений Леннорыч был убедителен (улыбается). И вот я подъезжаю уже к стадиону «Динамо» и еду мимо него на встречу с Гинером.

— Значит, если бы президент ЦСКА позвонил вам попозже, вы бы, скорее всего, подписали уже контракт в «Динамо».

— В том-то и дело! Был близок к «Динамо», но видите, как все обернулось. Значит, судьбе было угодно, чтобы я вернулся в ЦСКА (улыбается).

— Но у вас были сомнения, возвращаться или нет?

— Нет. Я уже работал с Гинером, знал многих игроков, следил за матчами ЦСКА. Так что был в целом готов к такому повороту событий.

Газзаев тренировал ЦСКА с 2001 по 2003 и с 2004 по 2008 год.

ЦСКА под руководством Газзаева трижды становился чемпионом России, четыре раза выигрывал Кубок страны. В 2005-м армейцы стали обладателями Кубка и Суперкубка УЕФА.