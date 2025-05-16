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16 мая 2025, 12:45

Газзаев: «Я уже подъезжаю к офису «Динамо», чтобы подписать контракт. И тут звонит Гинер...»

Виталий Айрапетов
Корреспондент

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в интервью «СЭ» вспомнил, как летом 2004 года он во второй раз возглавил армейцев.

— В июле 2004 года Гинер позвал вас назад в ЦСКА. Сомневались ли тогда, возвращаться или нет?

— Удивительная история! В тот день я уже ехал на переговоры с московским «Динамо», представляете? И вот уже подъезжаю к офису бело-голубых, и тут звонит Гинер: «Мы бы хотели тебя вернуть». Мистика какая-то. То ли он знал, то ли так совпало!

— И что вы ответили?

— Что вопрос закрыт, так как я уже еду в «Динамо». На подписание контракта.

— Гинеру отказать, наверное, не так-то просто.

— А он отвечает: «Нет, вопрос не закрыт! Ты у нас все еще числишься в штате, получаешь зарплату». Да, по документам я действительно оставался в системе ЦСКА, только не тренировал.

В общем, Евгений Леннорыч был убедителен (улыбается). И вот я подъезжаю уже к стадиону «Динамо» и еду мимо него на встречу с Гинером.

— Значит, если бы президент ЦСКА позвонил вам попозже, вы бы, скорее всего, подписали уже контракт в «Динамо».

— В том-то и дело! Был близок к «Динамо», но видите, как все обернулось. Значит, судьбе было угодно, чтобы я вернулся в ЦСКА (улыбается).

— Но у вас были сомнения, возвращаться или нет?

— Нет. Я уже работал с Гинером, знал многих игроков, следил за матчами ЦСКА. Так что был в целом готов к такому повороту событий.

Валерий Газзаев с&nbsp;Кубком УЕФА.«Еду на подписание контракта с «Динамо», и тут звонит Гинер: «Хотим тебя вернуть». Интервью Газзаева о победе в Кубке УЕФА-2005

Газзаев тренировал ЦСКА с 2001 по 2003 и с 2004 по 2008 год.

ЦСКА под руководством Газзаева трижды становился чемпионом России, четыре раза выигрывал Кубок страны. В 2005-м армейцы стали обладателями Кубка и Суперкубка УЕФА.

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ФК ЦСКА (Москва)
Валерий Газзаев
Евгений Гинер
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 20 8 2 53-19 68
2
 Краснодар 30 20 6 4 60-23 66
3
 Локомотив 30 14 11 5 54-39 53
4
 Спартак 30 15 7 8 47-39 52
5
 ЦСКА 30 15 6 9 44-33 51
6
 Балтика 30 11 13 6 38-21 46
7
 Динамо 30 12 9 9 51-40 45
8
 Рубин 30 11 10 9 29-30 43
9
 Ахмат 30 9 10 11 35-39 37
10
 Ростов 30 8 9 13 25-32 33
11
 Кр. Советов 30 8 8 14 35-50 32
12
 Оренбург 30 7 8 15 29-44 29
13
 Акрон 30 6 9 15 35-53 27
14
 Динамо Мх 30 5 11 14 19-37 26
15
 Пари НН 30 6 5 19 26-50 23
16
 Сочи 30 6 4 20 29-60 22
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30 тур
17.05 18:00 Ростов – Зенит 0 : 1
17.05 18:00 Краснодар – Оренбург 3 : 0
17.05 18:00 Кр. Советов – Акрон 4 : 1
17.05 18:00 ЦСКА – Локомотив 3 : 1
17.05 18:00 Рубин – Пари НН 2 : 2
17.05 18:00 Балтика – Динамо 1 : 2
17.05 18:00 Динамо Мх – Спартак 0 : 0
17.05 18:00 Сочи – Ахмат 1 : 1
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ЖК
Г
Джон Кордоба
Джон Кордоба

Краснодар

 17
Брайан Александр Хиль
Брайан Александр Хиль

Балтика

 13
Алексей Батраков
Алексей Батраков

Локомотив

 13
П
Эдуард Сперцян
Эдуард Сперцян

Краснодар

 16
Алексей Батраков
Алексей Батраков

Локомотив

 10
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 9
И К Ж
Кевин Андраде
Кевин Андраде

Балтика

 26 1 7
Дмитрий Чистяков
Дмитрий Чистяков

Ростов

 22 1 5
Силва Лима Исмаэл
Силва Лима Исмаэл

Ахмат

 26 1 5
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