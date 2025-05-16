Актер Иван Янковский принял участие в фотосессии для «Локомотива»

Актер Иван Янковский поучастовал в фотосессии для «Локомотива».

Фотосессия прошла на «РЖД Арене». На всех кадрах актер был одет в первый комплект формы железнодорожников. Янковский является известным болельщиком красно-зеленых.

19 мая «Локомотив» дома сыграет с ЦСКА в рамках 29-го тура РПЛ. На матче актер проведет автограф-сессию.