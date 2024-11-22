Газзаев: «Я не скидываю «Локомотив» со счетов в чемпионской гонке»

Российский тренер Валерий Газзаев оценил вектор развития «Локомотива» и шансы московского клуба в чемпионской борьбе в РПЛ.

После 15 матчей в нынешнем сезоне чемпионата России железнодорожники с 34 очками занимают 3-е место в турнирной таблице.

«Локомотив» принял абсолютно правильное решение, дав шанс молодым российским футболистам. Молодежь «Локомотива» растет, я вижу ее прогресс. Так что я не скидываю «Локомотив» со счетов в чемпионской гонке, команда заслуженно набирает свои очки», — цитирует Газзаева Metaratings.ru.

В субботу, 23 ноября, «Локо» проведет матч 16-го тура РПЛ со «Спартаком». Игра стартует в 18:00 по московскому времени.