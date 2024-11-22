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Газзаев: «Я не скидываю «Локомотив» со счетов в чемпионской гонке»

Даниил Аршавский
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Российский тренер Валерий Газзаев оценил вектор развития «Локомотива» и шансы московского клуба в чемпионской борьбе в РПЛ.

После 15 матчей в нынешнем сезоне чемпионата России железнодорожники с 34 очками занимают 3-е место в турнирной таблице.

«Локомотив» принял абсолютно правильное решение, дав шанс молодым российским футболистам. Молодежь «Локомотива» растет, я вижу ее прогресс. Так что я не скидываю «Локомотив» со счетов в чемпионской гонке, команда заслуженно набирает свои очки», — цитирует Газзаева Metaratings.ru.

В субботу, 23 ноября, «Локо» проведет матч 16-го тура РПЛ со «Спартаком». Игра стартует в 18:00 по московскому времени.

Источник: Metaratings.ru
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Валерий Газзаев
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 11 4 0 32-7 37
2
 Зенит 15 11 3 1 33-7 36
3
 Локомотив 15 11 1 3 30-18 34
4
 Динамо 15 9 3 3 31-17 30
5
 Спартак 15 8 4 3 25-12 28
6
 ЦСКА 15 8 3 4 24-10 27
7
 Рубин 15 5 4 6 17-22 19
8
 Ростов 15 4 5 6 20-26 17
9
 Акрон 15 4 4 7 19-30 16
10
 Пари НН 15 4 3 8 15-27 15
11
 Динамо Мх 15 3 6 6 9-14 15
12
 Кр. Советов 15 3 3 9 13-23 12
13
 Химки 15 2 6 7 16-28 12
14
 Факел 15 2 6 7 10-23 12
15
 Ахмат 15 1 6 8 13-29 9
16
 Оренбург 15 1 5 9 16-30 8
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Оренбург – Зенит
 - : -
23.11 14:15
ЦСКА – Ростов
 - : -
23.11 16:30
Химки – Краснодар
 - : -
23.11 18:00
Спартак – Локомотив
 - : -
24.11 14:00
Кр. Советов – Ахмат
 - : -
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