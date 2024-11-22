Дюков — об отстранении судьи Безбородова: «То, что он позволил себе — недопустимо»

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков поделился мнением об отстранении судьи Владислава Безбородова от работы на матчах РПЛ и других соревнований до конца сезона-2024/25.

8 ноября дисциплинарная комиссия судейского комитета РФС приняла решение отстранить 51-летнего арбитра из-за комментариев петербуржца о его работе в Telegram-канале «Але, рэф!». Специалист был признан виновным по статьям 12.6 (нарушение морально-этических норм или правил делового поведения) и 12.17 (предоставление заведомо ложной информации или ее сокрытие) дисциплинарного кодекса судьи и инспектора РФС.

«Не я принимал решение по Владиславу Безбородову. Есть дисциплинарный кодекс судей, он его нарушил, поэтому такое решение было принято. То, что он позволил себе, безусловно, недопустимо», — цитирует Дюкова ТАСС.

Безбородов обслуживает матчи чемпионата России с 2007 года, в последний раз он работал 18 октября на матче 12-го тура РПЛ «Ахмат» — «Факел» (2:3).