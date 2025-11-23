Газзаев: «Станкович делал три замены уже в перерыве. При Романове такого нет»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев оценил игру «Спартака» под руководством Вадима Романова в дерби против армейцев.

В субботу, 22 ноября красно-белые обыграли красно-синих со счетом 1:0. Единственный гол на 43-й минуте забил Игорь Дмитриев после подачи Эсекьеля Барко с углового.

— Как вам «Спартак» при Романове? Кто выделялся в составе красно-белых?

— О правильных эмоциях после смены наставника я уже сказал. Игру Угальде тоже отметил. Но, пожалуй, лучшим футболистом назову Денисова.

— Почему?

— Справиться с реактивным Глебовым не так-то просто. Но Денисову это сегодня точно удалось. Он фактически выключил молодого армейца из игры. Да и сам несколько раз эффективно подключился к атакам красно-белых по своему флангу, мог забить в концовке. Поэтому мой выбор пал на него.

— Сегодня Вадим Романов сделал уверенный шаг к тому, чтобы избавиться от приставки «и.о.»?

— Посмотрим. Конечно, победить в первом же своем матче в дерби всея Руси — это уже определенная заявка. Сегодня игроки на поле и скамейка выглядели единым целым. Вы же помните, что сразу после забитого гола футболисты побежали праздновать этот успех с Вадимом Романовым. Показательно! Это говорит о хорошем микроклимате, о том, что футболисты приняли идеи нового тренера. Пусть пока и с приставкой «и.о». Если Станкович уже в перерыве делал по три замены в каждом туре, то в этом дерби мы такой ротации не увидели. Романов угадал с составом, игроки четко выполняли его план.

Однако глобальных выводов делать пока не будем. Впереди у «Спартака» два матча в РПЛ и кубковое дерби с «Локо». Через неделю предстоит тяжелый выезд к «Балтике», где, кстати, москвичам не поможет Угальде, получивший сегодня желтую карточку. Серьезная потеря. Я точно не вправе давать советы руководству «Спартака». Думаю, зимой оно все взвесит, оценит последние результаты перед паузой и примет решение по Романову.

Вадим Романов был назначен исполняющим обязанности главного тренера «Спартака» после отставки Деяна Станковича. Игра против ЦСКА стала для него первой в этом статусе.