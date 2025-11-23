Газзаев: «Станкович делал три замены уже в перерыве. При Романове такого нет»
Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев оценил игру «Спартака» под руководством Вадима Романова в дерби против армейцев.
В субботу, 22 ноября красно-белые обыграли красно-синих со счетом 1:0. Единственный гол на 43-й минуте забил Игорь Дмитриев после подачи Эсекьеля Барко с углового.
— Как вам «Спартак» при Романове? Кто выделялся в составе красно-белых?
— О правильных эмоциях после смены наставника я уже сказал. Игру Угальде тоже отметил. Но, пожалуй, лучшим футболистом назову Денисова.
— Почему?
— Справиться с реактивным Глебовым не так-то просто. Но Денисову это сегодня точно удалось. Он фактически выключил молодого армейца из игры. Да и сам несколько раз эффективно подключился к атакам красно-белых по своему флангу, мог забить в концовке. Поэтому мой выбор пал на него.
— Сегодня Вадим Романов сделал уверенный шаг к тому, чтобы избавиться от приставки «и.о.»?
— Посмотрим. Конечно, победить в первом же своем матче в дерби всея Руси — это уже определенная заявка. Сегодня игроки на поле и скамейка выглядели единым целым. Вы же помните, что сразу после забитого гола футболисты побежали праздновать этот успех с Вадимом Романовым. Показательно! Это говорит о хорошем микроклимате, о том, что футболисты приняли идеи нового тренера. Пусть пока и с приставкой «и.о». Если Станкович уже в перерыве делал по три замены в каждом туре, то в этом дерби мы такой ротации не увидели. Романов угадал с составом, игроки четко выполняли его план.
Однако глобальных выводов делать пока не будем. Впереди у «Спартака» два матча в РПЛ и кубковое дерби с «Локо». Через неделю предстоит тяжелый выезд к «Балтике», где, кстати, москвичам не поможет Угальде, получивший сегодня желтую карточку. Серьезная потеря. Я точно не вправе давать советы руководству «Спартака». Думаю, зимой оно все взвесит, оценит последние результаты перед паузой и примет решение по Романову.
Вадим Романов был назначен исполняющим обязанности главного тренера «Спартака» после отставки Деяна Станковича. Игра против ЦСКА стала для него первой в этом статусе.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|15
|10
|3
|2
|28-9
|33
|
2
|ЦСКА
|16
|10
|3
|3
|26-14
|33
|
3
|Зенит
|15
|8
|6
|1
|29-12
|30
|
4
|Локомотив
|15
|8
|6
|1
|31-19
|30
|
5
|Балтика
|16
|7
|8
|1
|21-7
|29
|
6
|Спартак
|16
|8
|4
|4
|25-21
|28
|
7
|Рубин
|16
|6
|5
|5
|16-19
|23
|
8
|Акрон
|16
|5
|6
|5
|21-22
|21
|
9
|Ростов
|15
|4
|6
|5
|12-15
|18
|
10
|Динамо
|15
|4
|5
|6
|22-23
|17
|
11
|Ахмат
|16
|4
|4
|8
|19-24
|16
|
12
|Динамо Мх
|15
|3
|5
|7
|8-17
|14
|
13
|Кр. Советов
|15
|3
|5
|7
|18-26
|14
|
14
|Оренбург
|16
|2
|6
|8
|17-26
|12
|
15
|Сочи
|16
|2
|2
|12
|14-37
|8
|
16
|Пари НН
|15
|2
|2
|11
|9-25
|8
|21.11
|18:30
|Акрон – Сочи
|3 : 2
|22.11
|14:00
|Оренбург – Балтика
|0 : 0
|22.11
|16:45
|Спартак – ЦСКА
|1 : 0
|22.11
|19:30
|Рубин – Ахмат
|1 : 0
|23.11
|13:00
|Кр. Советов – Ростов
|- : -
|23.11
|15:15
|Пари НН – Зенит
|- : -
|23.11
|17:30
|Динамо – Динамо Мх
|- : -
|23.11
|19:45
|Локомотив – Краснодар
|- : -
|Г
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|9
|
|
Брайан Александр Хиль
Балтика
|8
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Зелимхан Бакаев
Локомотив
|4
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|13
|1
|1
|
|
Диего Коста
Краснодар
|13
|1
|4
|
|
Александр Джику
Спартак
|7
|1
|2