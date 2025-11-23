Футбол
Сегодня, 11:15

Газзаев: «Станкович делал три замены уже в перерыве. При Романове такого нет»

Виталий Айрапетов
Корреспондент
Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Вадим Романов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев оценил игру «Спартака» под руководством Вадима Романова в дерби против армейцев.

В субботу, 22 ноября красно-белые обыграли красно-синих со счетом 1:0. Единственный гол на 43-й минуте забил Игорь Дмитриев после подачи Эсекьеля Барко с углового.

— Как вам «Спартак» при Романове? Кто выделялся в составе красно-белых?

— О правильных эмоциях после смены наставника я уже сказал. Игру Угальде тоже отметил. Но, пожалуй, лучшим футболистом назову Денисова.

— Почему?

— Справиться с реактивным Глебовым не так-то просто. Но Денисову это сегодня точно удалось. Он фактически выключил молодого армейца из игры. Да и сам несколько раз эффективно подключился к атакам красно-белых по своему флангу, мог забить в концовке. Поэтому мой выбор пал на него.

— Сегодня Вадим Романов сделал уверенный шаг к тому, чтобы избавиться от приставки «и.о.»?

— Посмотрим. Конечно, победить в первом же своем матче в дерби всея Руси — это уже определенная заявка. Сегодня игроки на поле и скамейка выглядели единым целым. Вы же помните, что сразу после забитого гола футболисты побежали праздновать этот успех с Вадимом Романовым. Показательно! Это говорит о хорошем микроклимате, о том, что футболисты приняли идеи нового тренера. Пусть пока и с приставкой «и.о». Если Станкович уже в перерыве делал по три замены в каждом туре, то в этом дерби мы такой ротации не увидели. Романов угадал с составом, игроки четко выполняли его план.

Однако глобальных выводов делать пока не будем. Впереди у «Спартака» два матча в РПЛ и кубковое дерби с «Локо». Через неделю предстоит тяжелый выезд к «Балтике», где, кстати, москвичам не поможет Угальде, получивший сегодня желтую карточку. Серьезная потеря. Я точно не вправе давать советы руководству «Спартака». Думаю, зимой оно все взвесит, оценит последние результаты перед паузой и примет решение по Романову.

Вадим Романов был назначен исполняющим обязанности главного тренера «Спартака» после отставки Деяна Станковича. Игра против ЦСКА стала для него первой в этом статусе.

&laquo;Спартак&raquo; обыграл ЦСКА в&nbsp;матче 16-го тура РПЛ.«Денисов выключил из игры Глебова. Женя Алдонин, держись!» Газзаев о дерби «Спартак» — ЦСКА

Вадим Романов
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Валерий Газзаев
