Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал «СЭ» об итогах общего собрания команд РПЛ.

— «Зенит» предложил продавать места для легионеров. Что вы об этом думаете?

— Все еще очень сыро. В этом просто есть зерно. Если, например, «Уфа» может обойтись 6 легионерами, а не 8 — мы можем эти 2 места отдать. Это продает не клуб-клубу, а через РФС. Эти места нам оплатят. Конечно, это выгодно для клубов с небольшим бюджетом. Если одно место будет стоить 50 миллионов, то мы получаем 100 миллионов за два места. Уходим на внутренний рынок, больше платим нашим 6-ти иностранцам. Пока это все обсуждение. На Исполкоме донесут наше видение.

— А как вы относитесь к системе лимита на легионеров 10+15?

— Понятно, что с лимитом надо что-то делать, но не сейчас и сегодня. Большинство клубов поддерживают перемены, но давайте подождем. Мы только год играем 8+17. Давайте подождем поиграем еще при 8+17, посмотрим и сделаем переходный период. Важно, что мы не можем дергаться туда-сюда.

— Поднимался ли вопрос о сохранении гладкого чемпионата?

— Большинство клубов выступило за круглый чемпионат. Здесь важна спортивная составляющая. У всех возникает вопрос, что спортивная составляющая пострадает. Получится просто нечестно, если будет система плей-офф. Естественно, все клубы за честность и спортивные результаты. Побеждать должен сильнейший, а для этого должны каждый с каждым сыграть.

Президент РФС Александр Дюков в эфире телеканала «Россия 24» сообщил, что организация хочет отказаться от лимита на легионеров. С прошлого сезона в РПЛ действует лимит «8+17», то есть не больше восьми иностранцев в заявке на сезон.