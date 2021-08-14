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Газзаев — о победе ЦСКА: «Первый тайм был блестящим! Но команда эпизодами упускает игру»

22:37
Валерий Газзаев. Фото Фото из личного архива
Валерий Газзаев. Фото Фото из личного архива
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Заслуженный тренер России, победитель Кубка УЕФА во главе ЦСКА Валерий Газзаев прокомментировал «СЭ» гостевую победу армейцев над «Ростовом» в матче 4-го тура Тинькофф РПЛ (3:1).

14&nbsp;августа. Ростов-на-Дону. &laquo;Ростов&raquo;&nbsp;&mdash; ЦСКА&nbsp;&mdash; 1:3. Хозяева не&nbsp;смогли одержать первую победу в&nbsp;РПЛ.Семин поменял схему, но все еще без побед. ЦСКА обыграл «Ростов»

«Хочется поздравить ЦСКА с победой! Первый тайм команда играла просто блестяще. Во втором тайме Юрий Палыч произвел замены, что конечно же изменило систему игры. Во втором тайме «Ростов» практически получил преимущество, и ЦСКА испытывал довольно-таки существенное давление. В любом случае получилась убедительная победа, которая очень важна для молодого тренера Алексея Березуцкого и для ЦСКА. Команда эпизодами упускает игру, я думаю, что это проблема в функциональном состоянии игроков. Первые 20 минут в матче с «Динамо» армейцы себя очень здорово показывали, а потом сдали. Посмотрите, какие мышечные травмы. Подобные повреждения говорят о том, что команда физически не готова. С прошлого сезона эту проблему надо было пересмотреть. ЦСКА проигрывает вторые таймы, мы это видим. Наверняка был допущен просчет в функциональной подготовке игроков во время предсезонного периода», — сказал Газзаев «СЭ».

Газзаев также считает, что сейчас рано говорить о разнице между командами Алексея Березуцкого и Ивицы Олича.

«Сейчас сложно говорить о разнице в игре команды Березцукого и команды Олича. Прошло не так много времени. Сыграли всего несколько матчей, сейчас говорить об этом очень рано. Увидеть какую-либо разницу сложно», — добавил Газзаев.

ЦСКА поднялся на седьмое место, опередив по дополнительным показателям «Спартак». В следующем матче армейцы на своем поле примут «Ахмат».

«Ростов» — 14-й. В следующем матче команда Юрия Семина в гостях сыграет с «Нижним Новгородом».

Ростов — ЦСКА

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив
Зенит

П2

32%

1.77

1X

23%

2.05

Обе забьют - да

17%

1.75
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Тоттенхэм
Манчестер Сити

П2

33%

1.63

ТБ 2

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1.43

Обе забьют - нет

15%

1.90
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Артем Бухаев все материалы автора

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