Заслуженный тренер России, победитель Кубка УЕФА во главе ЦСКА Валерий Газзаев прокомментировал «СЭ» гостевую победу армейцев над «Ростовом» в матче 4-го тура Тинькофф РПЛ (3:1).

«Хочется поздравить ЦСКА с победой! Первый тайм команда играла просто блестяще. Во втором тайме Юрий Палыч произвел замены, что конечно же изменило систему игры. Во втором тайме «Ростов» практически получил преимущество, и ЦСКА испытывал довольно-таки существенное давление. В любом случае получилась убедительная победа, которая очень важна для молодого тренера Алексея Березуцкого и для ЦСКА. Команда эпизодами упускает игру, я думаю, что это проблема в функциональном состоянии игроков. Первые 20 минут в матче с «Динамо» армейцы себя очень здорово показывали, а потом сдали. Посмотрите, какие мышечные травмы. Подобные повреждения говорят о том, что команда физически не готова. С прошлого сезона эту проблему надо было пересмотреть. ЦСКА проигрывает вторые таймы, мы это видим. Наверняка был допущен просчет в функциональной подготовке игроков во время предсезонного периода», — сказал Газзаев «СЭ».

Газзаев также считает, что сейчас рано говорить о разнице между командами Алексея Березуцкого и Ивицы Олича.

«Сейчас сложно говорить о разнице в игре команды Березцукого и команды Олича. Прошло не так много времени. Сыграли всего несколько матчей, сейчас говорить об этом очень рано. Увидеть какую-либо разницу сложно», — добавил Газзаев.

ЦСКА поднялся на седьмое место, опередив по дополнительным показателям «Спартак». В следующем матче армейцы на своем поле примут «Ахмат».

«Ростов» — 14-й. В следующем матче команда Юрия Семина в гостях сыграет с «Нижним Новгородом».