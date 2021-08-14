Тальби провел первую тренировку в составе «Рубина»
Новичок «Рубина» Монтассар Тальби провел первую тренировку в составе казанской команды, сообщает пресс-служба клуба.
Контракт с 23-летним тунисским игроком подписан на 4 года. За команду защитник будет играть под номером 3.
Тальби — воспитанник французских клубов «Париж» и «Ле-Лила». Ранее он выступал за клубы «Эсперанс» (Тунис), «Ризеспор» (Турция).
В июле 2021 года перешел в «Беневенто», но не успел сыграть за итальянскую команду ни одного матча. В составе сборной Туниса сыграл 4 матча.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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