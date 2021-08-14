Тальби провел первую тренировку в составе «Рубина»

Новичок «Рубина» Монтассар Тальби провел первую тренировку в составе казанской команды, сообщает пресс-служба клуба.

Первый день Монтассара Тальби в «Рубине» ??? pic.twitter.com/uTUD0CNZir — «Рубин» Казань (@fcrk) August 14, 2021

Контракт с 23-летним тунисским игроком подписан на 4 года. За команду защитник будет играть под номером 3.

Тальби — воспитанник французских клубов «Париж» и «Ле-Лила». Ранее он выступал за клубы «Эсперанс» (Тунис), «Ризеспор» (Турция).

В июле 2021 года перешел в «Беневенто», но не успел сыграть за итальянскую команду ни одного матча. В составе сборной Туниса сыграл 4 матча.