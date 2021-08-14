Газзаев: «Влашич выходит на поле, и создается впечатление, что он делает одолжение»
Заслуженный тренер России, победитель Кубка УЕФА во главе ЦСКА Валерий Газзаев оценил игру полузащитника армейцев Николы Влашича в матче 4-го тура Тинькофф РПЛ против «Ростова» (3:1).
«Меня поражает игра Влашича, которого мы привыкли видеть очень активным на поле. Сейчас такой активности нет. Он выглядит очень неубедительно. Вокруг него сейчас все разговоры ходят неслучайно. Идет полемика: уедет — не уедет, хочет играть — не хочет. Если не хочет играть, то не надо его и ставить. Если человек вышел на поле, он должен играть и отдаваться команде. А что это за хочу — не хочу? У каждого спортсмена есть контрактные обязательства, которые необходимо выполнять. Влашич выходит на поле уже которую игру, и создается впечатление, что он делает одолжение. Он профессиональный футболист и должен выкладываться полностью!», — сказал Газзаев «СЭ».
23-летний хорват выступает за ЦСКА с 2018 года, куда он перешел на правах аренды из «Эвертона». Спустя год ЦСКА выкупил контракт игрока.
В минувшем сезоне хавбек провел 26 матчей в РПЛ, забил 11 голов (три — с пенальти) и отдал пять результативных передач.
4 августа сообщалось, что 23-летний хорват может перейти в «Милан».
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