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Соболев — о своей мотивации: «Я пришел в клуб, у которого второе имя — чемпион»

Константин Белов
Корреспондент
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Александр Соболев.
Фото ФК «Зенит»

Нападающий «Зенита» Александр Соболев ответил на вопросы журналистов после матча 4-го тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России с «Рубином» (2:0).

— Вы долго не тренировались. Как вы поддерживали форму и насколько вы чувствуете себя в тонусе?

— Летом где-то месяц тренировался индивидуально в тренером по физической подготовке. Конечно, это не заменит тренировки с командой и игры. Поэтому конечно я потерял игровой тонус. Нужно тренироваться с командой, играть, и тогда все будет отлично.

— Сколько нужно времени?
— Я думаю, совсем чуть-чуть.

— Если сравнивать матч с ЦСКА и сегодняшнюю игру, вы свою функциональную готовность лучше оцениваете?

— Уже лучше, да.

— Вы получили желтую карточку. Не слишком ли рискованно шли в том эпизоде?

— Конечно, неприятно. Попытался достать мяч, но не успел. Чистая желтая карточка.

— Первый домашний матч добавил мотивации?

— Я пришел в клуб, который шесть лет подряд становился чемпионом. Мотивация всегда запредельная. Я пришел в клуб, у которого второе имя — чемпион.

Александр Соболев
ФК Зенит
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 8 6 2 0 19-1 20
2
 Краснодар 8 5 3 0 11-3 18
3
 Локомотив 8 6 0 2 19-12 18
4
 Динамо 8 5 1 2 15-8 16
5
 Спартак 8 4 3 1 11-4 15
6
 ЦСКА 8 4 1 3 15-5 13
7
 Ростов 8 3 2 3 13-15 11
8
 Рубин 8 3 1 4 11-14 10
9
 Динамо Мх 8 2 3 3 4-7 9
10
 Кр. Советов 8 3 0 5 8-13 9
11
 Акрон 8 2 2 4 10-13 8
12
 Пари НН 8 2 1 5 6-15 7
13
 Оренбург 8 1 3 4 11-17 6
14
 Химки 8 1 3 4 9-16 6
15
 Факел 8 1 2 5 3-14 5
16
 Ахмат 8 0 5 3 6-14 5
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 - : -
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Зенит – Факел
 - : -
21.09 19:00
Рубин – ЦСКА
 - : -
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Химки – Оренбург
 - : -
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Спартак – Динамо
 - : -
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Ростов – Динамо Мх
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Максим Глушенков

Максим Глушенков

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 7
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 5
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 5
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 7
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 5
Бителло

Бителло

Динамо

 4
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 5 1 0
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 5 1 1
Бутта Магомедов

Бутта Магомедов

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 7 1 1
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