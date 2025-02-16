Газизов заявил, что махачкалинское «Динамо» планирует еще один трансфер

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов рассказал о планах клуба на зимнее трансферное окно.

«Работа по усилению команды ведется постоянно, процесс идет. Думаю, что еще одного трансфера от нас стоит ожидать. Если все будет хорошо, то скоро объявим», — цитирует Газизова «РБ Спорт».

Ранее «Динамо» объявило о трансфере защитника молодежной сборной Алжира Мохамеда Аззи из клуба «Белуиздад».