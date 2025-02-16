Газизов заявил, что махачкалинское «Динамо» планирует еще один трансфер
Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов рассказал о планах клуба на зимнее трансферное окно.
«Работа по усилению команды ведется постоянно, процесс идет. Думаю, что еще одного трансфера от нас стоит ожидать. Если все будет хорошо, то скоро объявим», — цитирует Газизова «РБ Спорт».
Ранее «Динамо» объявило о трансфере защитника молодежной сборной Алжира Мохамеда Аззи из клуба «Белуиздад».
Источник: РБ Спорт
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|
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|6
|1
|2
|14-8
|19
|
4
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|9
|5
|4
|0
|15-9
|19
|
5
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|9
|6
|0
|3
|19-9
|18
|
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|4
|0
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|2
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|5
|2
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|
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|
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|5
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|
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|9
|1
|4
|4
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|
15
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|9
|1
|2
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|10-22
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|
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|9.10
|19:30
|Ростов – Акрон
|- : -
|10.10
|13:00
|Оренбург – Динамо Мх
|- : -
|10.10
|15:15
|Факел – Локомотив
|- : -
|10.10
|17:30
|Крылья Советов – Спартак
|- : -
|10.10
|19:30
|Краснодар – Зенит
|- : -
|11.10
|14:00
|Ахмат – Балтика
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|11.10
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|11.10
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Бомбардиры
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|Г
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Александр Соболев
Зенит
|7
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|6
|
|
Гамид Агаларов
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|5
|П
|
|
Педро
Зенит
|4
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
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|1
|2
|
|
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ЦСКА
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|1
|1
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