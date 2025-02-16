Мусаев об интересе из Европы: «Сейчас все мысли о ЦСКА»

Нападающий ЦСКА Тамерлан Мусаев прокомментировал «СЭ» информацию о том, что европейские клубы проявляют к нему интерес.

— Иван Карпов заявил на одном стриме, что тобой интересуются клубы из Европы. Что тебе известно об этом?

— Не в курсе этой новости. Конечно, приятно слышать, что мной интересуются клубы из Европы, но сейчас все мысли о ЦСКА. Я нахожусь в отличном клубе. На данный момент я не вижу себя в другой команде, поэтому нет смысла это обсуждать, — сказал Мусаев «СЭ».

В сезоне-2024/25 Мусаев провел за ЦСКА 26 матчей, забил 9 голов и отдал 4 голевые передачи. Контракт между игроком и клубом рассчитан до лета 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 23-летнего россиянина в 3,5 миллиона евро.