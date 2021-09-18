Газизов рассказал о перспективах Агаларова заиграть в сборной России

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов высказался о перспективах Гамида Агаларова в сборной России.

«Агаларов — молодой парень. Еще много над чем нужно работать. Мы видим его каждый день на тренировках. Он очень старается. Но сейчас бы хотелось меньше говорить о нем. Впереди очень много матчей. Гамид — очень скромный парень из хорошей семьи. Агаларов — будущее сборной? Не хочу говорить громкие слова. Это основной игрок нашей команды. Я его очень хорошо знаю его семью. Об этом сейчас не нужно говорить. Сейчас же всевышний воздает Агаларову и его семье за большую работу», — сказал Газизов «СЭ».

Всего на счету Агаларова 8 голов в 8 матчах чемпионата в этом сезоне. Форвард «Уфы» — лучший бомбардир лиги на данный момент. Его ближайшими преследователями являются нападающий «Локомотива» Федор Смолов и полузащитник «Химок» Денис Глушаков, в активе которых по 6 голов.

Агаларов также забил 3 мяча в 2 матчах за сборную России U21 в сентябре.