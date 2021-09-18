Газизов отреагировал на победу «Уфы» над «Химками»
Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал победу над «Химками» (3:2) в матче 8-го тура Тинькофф РПЛ.
«Первый тайм был невзрачный. Очень много ошибок! Нашим фирменным стилем становится то, что во втором тайме мы прибавляем. В этот раз нам хватило. Во второй половине матча забили три шикарных гола. Считаю, выиграли по делу. Но «Уфа» была разной в двух таймах. Я поблагодарил ребят, все-таки сложно переламывать ситуацию. Я думаю, болельщикам понравился матч», — сказал Газизов «СЭ».
«Уфа» после этой встречи поднялась на 11-е место в таблице. «Химки» занимают 14-е место.
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