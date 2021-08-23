В «Урале» раскритиковали идею гендиректора «Зенита» о продаже мест легионеров в заявке

Президент «Урала» Григорий Иванов заявил, что предложенная генеральным директором «Зенита» Александром Медведевым идея о продаже легионерских мест в заявке на сезон клубами Тинькофф — РПЛ является неправильной.

«Я против этого. Давайте сразу покупать и продавать места в чемпионате. Это нормально или нет? Тогда нужна закрытая лига, чтобы никто не вылетал — тогда еще можно сделать как в Континентальной хоккейной лиге.

Александр Иванович привык в хоккее, но я считаю, что это неправильно. Чемпионат должен быть равных против равных, все должны быть в одинаковых условиях. А не так, что если у него больше денег, он может купить у меня легионерское место. Это неправильно», — цитирует Иванова ТАСС.

Представители 12 из 16 клубов выступили против отмены лимита на легионеров, за были только четыре клуба.