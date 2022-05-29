Бувач ответил на вопрос о своем будущем в «Динамо»

Заместитель генерального директора по спорту «Динамо» Желько Бувач ответил на вопрос, останется ли он в московском клубе на следующий сезон.

«Конечно, я остаюсь в «Динамо» на следующий сезон. Будущее Шварца? Спрашивайте у него», — приводит слова Бувача «Чемпионат».

Бувач занял пост спортивного директора «бело-голубых» в феврале 2020 года.

Ранее он работал в тренерском штабе Юргена Клоппа в немецких «Майнце» и дортмундской «Боруссии», а также английском «Ливерпуле».