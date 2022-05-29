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Бувач ответил на вопрос о своем будущем в «Динамо»

Иван Шитик
Корреспондент
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Заместитель генерального директора по спорту «Динамо» Желько Бувач ответил на вопрос, останется ли он в московском клубе на следующий сезон.

«Конечно, я остаюсь в «Динамо» на следующий сезон. Будущее Шварца? Спрашивайте у него», — приводит слова Бувача «Чемпионат».

Бувач занял пост спортивного директора «бело-голубых» в феврале 2020 года.

Ранее он работал в тренерском штабе Юргена Клоппа в немецких «Майнце» и дортмундской «Боруссии», а также английском «Ливерпуле».

Источник: https://www.championat.com/football/news-4709869-zhelko-buvach-otvetil-na-vopros-ostanetsya-li-v-dinamo-na-sleduyuschij-sezon.html
ФК Динамо (Москва)
Желько Бувач
0
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 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
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 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
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 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
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 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
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ЦСКА – Ростов
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П
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