Газизов: «Нам не кем усилиться, мы уже свой заработанный миллиард хлопнули»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал поражение от «Динамо» (2:3) в матче 2-го тура Тинькофф РПЛ, а также высказался о финансовой ситуации в клубе.

— Поражение всегда очень тяжело воспринимать. Особенно, когда матч уже почти вытащили. Считаю, что «Динамо» не наиграло на победу. Были и судейские ошибки. В особенности с первым пенальти. Все скажут, что «Уфа» опять на одиннадцатиметровый сетует. Но если об этом не говорить, то нас просто убьют. Когда играли с ЦСКА, ВАР почему-то не смотрел эпизод с Агаларовым. Половина людей говорит, что пенальти был, а другая — нет. Я давно занимаюсь профессиональным футболом и никак не могу понять, когда ВАР нужно смотреть. Видимо, еще долго будем учиться этому. Спасибо команде, что вернулись в игру. У нас есть дух, есть возможности. Но усилиться мы никак не можем. Пока у нас такая ситуация, мы будет так играть, — приводит слова Газизова «ГорОбзор.Ру».

— В раздевалке было больше слов благодарности или претензий?

— Я против поражений. Я только за победу. Мы лицо республики и потому обязаны выигрывать.

— В социальных сетях «Уфа» высказалась о судействе с ЦСКА, как это было в кубке с «Ахматом», нашумевшим постом с «ку-ку». Нет ощущения, что эти спорные судейские моменты могут быть отголосками тех публичных высказываний?

— Я же не ругаю судей. Разве сказал что-то неправильно? Просто не могу понять, когда нужно смотреть ВАР, и когда не надо. Назначили пенальти? Окей. Но с этим как-то бороться надо.

— Вы говорили, что ищете игрока на позицию форварда. Саплинов сейчас играет форварда и немного не попадает в позицию. После двух матчей не появилось больше желания приобрести нападающего?

— Мне сложно забесплатно привести футболистов. У нас и так все это происходит.

— Хороший матч выдал Эгаш Касинтура. Не смущает, что он провел только второй матч в профессиональном футболе, а уже один из лучших?

— А куда деваться? Скоро волейболистов начнем брать. Я же говорю, что у нас денег нет. Вы не понимаете? Мы не то, что купить, а даже на зарплату взять кого-то не можем. У нас есть определенное количество денег, которое мы можем потратить. Заходить в долги не будем.

— Нет ли у кого-то из руководства республики желания придти на футбол, узнать как дела у клуба?

— Это не ко мне вопрос. Сегодня министр спорта был и мы вместе переживали с Русланом Тагировичем. Мне что нужно придумать? Нужно, чтобы другой менеджер пришел? Давайте. Мы уже миллиард свой хлопнули, который заработали.