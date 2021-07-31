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«Локомотив» одержал волевую победу над ЦСКА

21:53
31 июля. Москва. ЦСКА — «Локомотив» — 1:2. Железнодорожники начали РПЛ с двух волевых побед. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
31 июля. Москва. ЦСКА — «Локомотив» — 1:2. Железнодорожники начали РПЛ с двух волевых побед. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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«Локомотив» в гостевом матче 2-го тура Тинькофф РПЛ одержал волевую победу над ЦСКА со счетом 2:1.

Армейцы открыли счет на 18-й минуте — мяч красивым ударом со штрафного забил Кристиан Бистрович. Через 4 минуты Федор Смолов счет сравнял. Победный гол забил Рифат Жемалетдинов на 60-й минуте встречи.

Полузащитник «Локо» Гжегож Крыховяк не попал в заявку на игру. Ранее появилась информация, что поляк к близок к переходу в «Краснодар».

Для железнодорожников это вторая победа подряд. Команда занимает второе место в таблице, уступая по дополнительным показателям лидирующему «Рубину». У ЦСКА 3 очка и восьмое место.

В следующем туре «Локомотив» сыграет в гостях с «Уфой», а армейцы также в гостях с «Динамо».

Тинькофф Чемпионат России

Премьер-лига

2-й тур

ЦСКА — «Локомотив» (Москва) — 1:2 (1:1)

Голы: Бистрович, 18 (1:0). Смолов, 22 (1:1). Жемалетдинов, 59 (1:2).

ЦСКА: Акинфеев, Марио Фернандес, Бийол, Дивеев, Тикнизян (Бохинен, 68), Чалов (Кучаев, 82), Мухин (Влашич, 68), Обляков, Бистрович (Дзагоев, 68), Ахметов (Эджуке, 56), Заболотный.

«Локомотив»: Гильерме, Сильянов, Мурило, Магкеев, Рыбус, Жемалетдинов (Миранчук, 76), Баринов, Куликов, Рыбчинский (Живоглядов, 89), Камано (Пабло, 83), Смолов (Зе Луиш, 89).

Предупреждения: Мухин, 23. Баринов, 30. Мурило, 31. Куликов, 43. Тикнизян, 58. Обляков, 90+3.

Судьи: Матюнин. Мурашов (оба — Москва), Стипиди (Краснодар).

ВАР: Казарцев (Санкт-Петербург). Болховитин (Ленинградская область).

31 июля. Москва. Стадион «ВЭБ Арена».

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. Тинькофф Премьер-лига
Ростов
Зенит

П2

36%

1.57

Ф2 (-1)

27%

1.87

ТБ 2.5

15%

1.80
⚽ Футбол. Россия. Тинькофф Премьер-лига
Крылья Советов 0
Спартак 1
Матч завершен

П2

35%

1.83

ИТБ2 (1.5)

25%

1.88

Обе забьют - да

18%

1.84
⚽ Футбол. Россия. Тинькофф Премьер-лига
ЦСКА 1
Локомотив 2
Матч завершен

X2

31%

1.63

ТМ 2.5

23%

1.82

Обе забьют - да

20%

1.74

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Материалы сюжета: РПЛ-2021/22, 2-й тур: «Ростов» — «Зенит», ЦСКА — «Локомотив» и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры игр