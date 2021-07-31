«Локомотив» одержал волевую победу над ЦСКА
«Локомотив» в гостевом матче 2-го тура Тинькофф РПЛ одержал волевую победу над ЦСКА со счетом 2:1.
Армейцы открыли счет на 18-й минуте — мяч красивым ударом со штрафного забил Кристиан Бистрович. Через 4 минуты Федор Смолов счет сравнял. Победный гол забил Рифат Жемалетдинов на 60-й минуте встречи.
Полузащитник «Локо» Гжегож Крыховяк не попал в заявку на игру. Ранее появилась информация, что поляк к близок к переходу в «Краснодар».
Для железнодорожников это вторая победа подряд. Команда занимает второе место в таблице, уступая по дополнительным показателям лидирующему «Рубину». У ЦСКА 3 очка и восьмое место.
В следующем туре «Локомотив» сыграет в гостях с «Уфой», а армейцы также в гостях с «Динамо».
Тинькофф Чемпионат России
Премьер-лига
2-й тур
ЦСКА — «Локомотив» (Москва) — 1:2 (1:1)
Голы: Бистрович, 18 (1:0). Смолов, 22 (1:1). Жемалетдинов, 59 (1:2).
ЦСКА: Акинфеев, Марио Фернандес, Бийол, Дивеев, Тикнизян (Бохинен, 68), Чалов (Кучаев, 82), Мухин (Влашич, 68), Обляков, Бистрович (Дзагоев, 68), Ахметов (Эджуке, 56), Заболотный.
«Локомотив»: Гильерме, Сильянов, Мурило, Магкеев, Рыбус, Жемалетдинов (Миранчук, 76), Баринов, Куликов, Рыбчинский (Живоглядов, 89), Камано (Пабло, 83), Смолов (Зе Луиш, 89).
Предупреждения: Мухин, 23. Баринов, 30. Мурило, 31. Куликов, 43. Тикнизян, 58. Обляков, 90+3.
Судьи: Матюнин. Мурашов (оба — Москва), Стипиди (Краснодар).
ВАР: Казарцев (Санкт-Петербург). Болховитин (Ленинградская область).
31 июля. Москва. Стадион «ВЭБ Арена».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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