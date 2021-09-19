Газизов: «Агаларов — один из самых ценных активов «Уфы»
Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов поделился впечатлениями от игры форварда Гамида Агаларова в матче 8-го тура Тинькофф РПЛ против «Химок». Нападающий стал автором дубля.
«Агаларов — один из самых ценных активов «Уфы». Гамид показывает игру современного нападающего. Все его действия очень агрессивные и рабочие. «Уфа» всегда славилась количеством талантливых футболистов в команде. Планируем ли переподписать контракт с нападающим для увеличения суммы выкупа? У него контракт до 2024 года, смысла нет пока что. Впереди еще много игр, он молодой футболист и ему еще нужно прибавлять», — приводит слова Газизова «РБ Спорт».
21-летний Агаларов забил 8 голов в 8 матчах и лидирует в гонке бомбардиров чемпионата России.
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Дополнительная информация:
https://bookmaker-ratings.ru/news/shamil-gazizov-agalarov-odin-iz-samy-h-tsenny-h-aktivov-ufy/
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