Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов поделился впечатлениями от игры форварда Гамида Агаларова в матче 8-го тура Тинькофф РПЛ против «Химок». Нападающий стал автором дубля.

«Агаларов — один из самых ценных активов «Уфы». Гамид показывает игру современного нападающего. Все его действия очень агрессивные и рабочие. «Уфа» всегда славилась количеством талантливых футболистов в команде. Планируем ли переподписать контракт с нападающим для увеличения суммы выкупа? У него контракт до 2024 года, смысла нет пока что. Впереди еще много игр, он молодой футболист и ему еще нужно прибавлять», — приводит слова Газизова «РБ Спорт».

21-летний Агаларов забил 8 голов в 8 матчах и лидирует в гонке бомбардиров чемпионата России.