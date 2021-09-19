Аршавин: «Если Агаларов забьет еще два гола в ближайших трех турах, то может быть вызван в сборную России»

Бывший форвард сборной России Андрей Аршавин поделился мнением об игре нападающего «Уфы» Гамида Агаларова.

«Думаю, что до зимы он точно дотянет в «Уфе», потому что трансферных окон нет. Он уже себя неплохо проявил. Забить восемь голов в «Уфе» не так уж просто. Думаю, если он еще забьет гола два в ближайших трех турах, то может быть вызван в сборную России. Любой российский игрок очень дорого стоит. А если он еще и лучший бомбардир, то цены могут быть и заоблачными», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».

21-летний Агаларов забил 8 голов в 8 матчах и лидирует в гонке бомбардиров чемпионата России.