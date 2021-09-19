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Аршавин: «Если Агаларов забьет еще два гола в ближайших трех турах, то может быть вызван в сборную России»

06:15
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Бывший форвард сборной России Андрей Аршавин поделился мнением об игре нападающего «Уфы» Гамида Агаларова.

«Думаю, что до зимы он точно дотянет в «Уфе», потому что трансферных окон нет. Он уже себя неплохо проявил. Забить восемь голов в «Уфе» не так уж просто. Думаю, если он еще забьет гола два в ближайших трех турах, то может быть вызван в сборную России. Любой российский игрок очень дорого стоит. А если он еще и лучший бомбардир, то цены могут быть и заоблачными», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».

21-летний Агаларов забил 8 голов в 8 матчах и лидирует в гонке бомбардиров чемпионата России.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Тоттенхэм
Челси

П2

32%

1.74

ТБ 2.0

23%

1.58

Обе забьют - нет

15%

1.74
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Рубин
Зенит

П2

34%

1.69

Ф2 (-1)

20%

2.10

ТМ 3.0

16%

1.67
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА
Спартак

Обе забьют - да

28%

1.73

X2

22%

1.57

1X

18%

1.46

Дополнительная информация:

https://matchtv.ru/football/matchtvnews_NI1407533_Arshavin_schitajet_chto_forvard_Ufy_Agalarov_blizok_k_vyzovu_v_sbornuju_Rossii

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Сергей Разин все материалы автора

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