Аршавин: «Если Агаларов забьет еще два гола в ближайших трех турах, то может быть вызван в сборную России»
Бывший форвард сборной России Андрей Аршавин поделился мнением об игре нападающего «Уфы» Гамида Агаларова.
«Думаю, что до зимы он точно дотянет в «Уфе», потому что трансферных окон нет. Он уже себя неплохо проявил. Забить восемь голов в «Уфе» не так уж просто. Думаю, если он еще забьет гола два в ближайших трех турах, то может быть вызван в сборную России. Любой российский игрок очень дорого стоит. А если он еще и лучший бомбардир, то цены могут быть и заоблачными», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».
21-летний Агаларов забил 8 голов в 8 матчах и лидирует в гонке бомбардиров чемпионата России.
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Дополнительная информация:
https://matchtv.ru/football/matchtvnews_NI1407533_Arshavin_schitajet_chto_forvard_Ufy_Agalarov_blizok_k_vyzovu_v_sbornuju_Rossii
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