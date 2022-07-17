ЦСКА купит полузащитника «Эспаньолы» Мендаса за 2,5 миллиона долларов

ЦСКА договорился о покупке полузащитника «Унион Эспаньолы» Виктора Мендеса, сообщает журналист Тоно Акоста в Twitter.

По информации источника, армейцы заплатят чилийскому клубу 2,5 миллиона евро за 22-летнего чилийца.

В 2022 году Мендес забил один мяч и отдал четыре результативные передачи в 16 матчах за «Эспаньолу». Контракт полузащитника с клубом рассчитан до 31 декабря 2024 года.

Ранее сообщалось, что «Унион» хочет получить за чилийца не менее 2,7 миллиона долларов.