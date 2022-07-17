ЦСКА купит полузащитника «Эспаньолы» Мендаса за 2,5 миллиона долларов
ЦСКА договорился о покупке полузащитника «Унион Эспаньолы» Виктора Мендеса, сообщает журналист Тоно Акоста в Twitter.
По информации источника, армейцы заплатят чилийскому клубу 2,5 миллиона евро за 22-летнего чилийца.
В 2022 году Мендес забил один мяч и отдал четыре результативные передачи в 16 матчах за «Эспаньолу». Контракт полузащитника с клубом рассчитан до 31 декабря 2024 года.
Ранее сообщалось, что «Унион» хочет получить за чилийца не менее 2,7 миллиона долларов.
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|0
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|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|1 : 1
|16.07
|15:00
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ЦСКА – Урал
|2 : 0
|16.07
|17:30
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Оренбург – Кр. Советов
|2 : 4
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|1 : 1
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
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|17.07
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Динамо – Ростов
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ЖК
|Г
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Максим Глушенков
Крылья Советов
|2
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|
Тимур Аюпов
Оренбург
|1
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|
Маркус Валле да Силва Вендел
Зенит
|1
|П
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов
|1
|
|
Александр Долгов
Химки
|1
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Мачей Рыбус
Спартак
|1
|0
|0
|
|
Кирилл Боженов
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|0
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|
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Рамазан Гаджимурадов
Урал
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