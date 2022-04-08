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Каррера: «Спартак» занимал бы в серии А 12-13 место»

Каррера считает, что «Спартак» занимал бы в чемпионате Италии 12-13 место
Карен Саркисян
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера ответил на вопрос о том, какое место занимал бы московский клуб в серии А.

«Уверен, «Спартак» в серии А не боролся бы за последние места, — приводит слова Карреры «РБ Спорт». — Конечно же, они бы никогда в жизни не заняли место с пятого по 10-е , потому что там играют клубы намного сильнее. «Спартак» занимал бы в серии А 12-13 место».

После 23 туров Тинькофф РПЛ «Спартак» с 27 очками идет на 10-й позиции в турнирной таблице.

Отметим, что в серии А на 12-й строчке располагается «Болонья», а на 13-й — «Удинезе».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/massimo-karrera-spartak-v-serii-a-zanimal-by-12-13-mesto/
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ФК Спартак (Москва)
Массимо Каррера
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2
 Динамо 23 14 4 5 42-24 46
3
 ЦСКА 23 13 4 6 34-20 43
4
 Сочи 23 12 3 8 35-24 39
5
 Локомотив 22 10 7 5 32-25 37
6
 Краснодар 22 10 6 6 34-22 36
7
 Ахмат 23 10 2 11 29-30 32
8
 Кр. Советов 23 9 5 9 29-26 32
9
 Н. Новгород 23 7 6 10 22-33 27
10
 Спартак 23 7 6 10 24-32 27
11
 Ростов 23 6 7 10 35-40 25
12
 Рубин 23 7 4 12 31-42 25
13
 Урал 23 4 9 10 15-24 21
14
 Химки 23 4 9 10 22-39 21
15
 Арсенал 23 5 6 12 24-46 21
16
 Уфа 23 4 9 10 21-32 21
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