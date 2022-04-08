Каррера: «Спартак» занимал бы в серии А 12-13 место»

Каррера считает, что «Спартак» занимал бы в чемпионате Италии 12-13 место

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера ответил на вопрос о том, какое место занимал бы московский клуб в серии А.

«Уверен, «Спартак» в серии А не боролся бы за последние места, — приводит слова Карреры «РБ Спорт». — Конечно же, они бы никогда в жизни не заняли место с пятого по 10-е , потому что там играют клубы намного сильнее. «Спартак» занимал бы в серии А 12-13 место».

После 23 туров Тинькофф РПЛ «Спартак» с 27 очками идет на 10-й позиции в турнирной таблице.

Отметим, что в серии А на 12-й строчке располагается «Болонья», а на 13-й — «Удинезе».