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Гаранин: «В «Сочи» были детали, которые я не сделал так, как должен был»

Виталий Косик
Корреспондент
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Бывший тренер «Сочи» Вадим Гаранин рассказал о работе в черноморской команде, которой руководил первую часть сезона-2022/23.

25 декабря 2022 года «Сочи» объявил о назначении Курбана Бердыева главным тренером команды.

«В «Сочи» были детали, которые я сделал не так, как должен был сделать. Это моменты, связанные с деталями тренировочного процесса, принципами взаимоотношений в команде. Проблем во взаимоотношениях с несколькими опытными игроками у меня не было. В любом коллективе, где собраны очень серьезные, знающие себе цену футболисты, могут быть, безусловно, какие-то недопонимания и сомнения — как с одной, так и с другой стороны. Но каких-то конфликтов, визгов, криков точно не было. А история про конфликты с Цаллаговым и Юсуповым — это все шляпа, полное вранье», — приводит слова Гаранина «РБ Спорт».

«Сочи» занимает 9-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков за 17 матчей.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vadim-garanin-v-sochi-by-li-detali-kotory-e-ya-sdelal-ne-tak-kak-dolzhen-by-l/
Футбол
РПЛ
ФК Сочи
Вадим Гаранин
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3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
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