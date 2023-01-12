Гаранин: «В «Сочи» были детали, которые я не сделал так, как должен был»

Бывший тренер «Сочи» Вадим Гаранин рассказал о работе в черноморской команде, которой руководил первую часть сезона-2022/23.

25 декабря 2022 года «Сочи» объявил о назначении Курбана Бердыева главным тренером команды.

«В «Сочи» были детали, которые я сделал не так, как должен был сделать. Это моменты, связанные с деталями тренировочного процесса, принципами взаимоотношений в команде. Проблем во взаимоотношениях с несколькими опытными игроками у меня не было. В любом коллективе, где собраны очень серьезные, знающие себе цену футболисты, могут быть, безусловно, какие-то недопонимания и сомнения — как с одной, так и с другой стороны. Но каких-то конфликтов, визгов, криков точно не было. А история про конфликты с Цаллаговым и Юсуповым — это все шляпа, полное вранье», — приводит слова Гаранина «РБ Спорт».

«Сочи» занимает 9-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков за 17 матчей.