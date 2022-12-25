«Сочи» объявил о назначении Курбана Бердыева главным тренером команды

«Сочи» официально объявил о назначении Курбана Бердыева главным тренером команды.

70-летний специалист приступит к своим обязанностям с начала 2023 года. Предыдущим местом работы Бердыева был иранский «Трактор».

О том, что Бердыев возглавит «Сочи», стало известно еще 26 ноября — тогда президент клуба Борис Ротенберг сообщил, что с тренером подписан контракт на 2,5 года.

«Сочи» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России-2022/23 с 25 очками в 17 матчах.