Галактионов — о сезоне «Локомотива»: «Могли сыграть лучше, сами разочарованы итоговым результатом»
Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал результаты команды по итогам сезона-2024/25.
— У вас есть объяснение, почему «Локомотив» провел такую замечательную осень, а весну — нет?
Галактионов: Давайте начнем с лета 2024 года. У нас по разным причинам произошло расставание с игроками, на которых мы рассчитывали. Было очень много скептиков. Но мы были уверены, что наша команда хорошо подойдет к началу чемпионата в плане функциональной подготовки. Важно, что мы находимся в очень ограниченном трансферном бюджете. То же самое касается ориентира на усиление состава иностранными футболистами. Наша концепция — это русские ребята в стартовом составе. Летне-осенний отрезок вышел очень хорошим. Против наших конкурентов мы показывали хорошее качество игры и хороший результат. А в матчах, где нам нужно было демонстрировать класс, мы отдали очки. Я говорю про встречи с «Химками», «Оренбургом», махачкалинским «Динамо» и так далее.
Если мы берем весенний отрезок, когда у нас в составе могут выходить одновременно совсем молодые ребята — Батраков, Погостнов, Раков, Годяев, Пиняев, — то это все равно какая-то нестабильность. Нестабильность в качестве, принятии решении. Поэтому у нас случились определенные перепады.
Мы старались держать планку, но перекос в результатах, к сожалению, был. Могли сыграть лучше, сами разочарованы итоговым результатом. Могли пройти в финал Кубка России и бороться за титул. Но на сегодняшний день команда формируется, должна прогрессировать и при правильных шагах, с точки зрения трансферов, мы будем ставить в дальнейшем более амбициозные цели и задачи. Когда меня с днем рождения поздравляли первые лица российского футбола, все отмечали — и мне это очень приятно, — что у нас уникальный проект, уникальная команда, где большое количество россиян, которые борются, конкурируют, составляют костяк национальной сборной [России]. И на протяжении двух сезонов подряд в нашем составе был один из лучших игроков лиги — сначала Глушенков, а сейчас Батраков. Они развиваются в нашем составе, в наших требованиях.
Конечно, мы хотим выигрывать матчи и завоевывать трофеи. Мы не хотим быть пятыми или шестыми, хотим побеждать.
В сезоне-2024/25 «Локомотив» занял шестое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 53 очка.
В Кубке России команда вылетела в полуфинале Кубка России Пути регионов от «Ростова» (2:0).
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|9
|6
|3
|0
|14-7
|21
|
2
|Спартак
|9
|6
|1
|2
|16-7
|19
|
3
|Динамо
|9
|6
|1
|2
|14-8
|19
|
4
|ЦСКА
|9
|5
|4
|0
|15-9
|19
|
5
|Зенит
|9
|6
|0
|3
|19-9
|18
|
6
|Динамо Мх
|9
|4
|0
|5
|15-16
|12
|
7
|Рубин
|9
|2
|6
|1
|12-11
|12
|
8
|Балтика
|9
|3
|2
|4
|14-12
|11
|
9
|Крылья Советов
|9
|2
|5
|2
|13-14
|11
|
10
|Ахмат
|9
|2
|4
|3
|13-13
|10
|
11
|Оренбург
|9
|1
|6
|2
|7-10
|9
|
12
|Ростов
|9
|2
|2
|5
|10-17
|8
|
13
|Акрон
|9
|1
|5
|3
|11-18
|8
|
14
|Локомотив
|9
|1
|4
|4
|8-11
|7
|
15
|Родина
|9
|1
|2
|6
|10-22
|5
|
16
|Факел
|9
|0
|3
|6
|6-13
|3
|9.10
|19:30
|Ростов – Акрон
|- : -
|10.10
|13:00
|Оренбург – Динамо Мх
|- : -
|10.10
|15:15
|Факел – Локомотив
|- : -
|10.10
|17:30
|Крылья Советов – Спартак
|- : -
|10.10
|19:30
|Краснодар – Зенит
|- : -
|11.10
|14:00
|Ахмат – Балтика
|- : -
|11.10
|16:30
|ЦСКА – Родина
|- : -
|11.10
|19:30
|Рубин – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|7
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|6
|
|
Гамид Агаларов
Динамо Мх
|5
|П
|
|
Педро
Зенит
|4
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|8
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1