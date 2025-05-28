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Галактионов — о сезоне «Локомотива»: «Могли сыграть лучше, сами разочарованы итоговым результатом»

Константин Белов
Корреспондент

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал результаты команды по итогам сезона-2024/25.

— У вас есть объяснение, почему «Локомотив» провел такую замечательную осень, а весну — нет?

Галактионов: Давайте начнем с лета 2024 года. У нас по разным причинам произошло расставание с игроками, на которых мы рассчитывали. Было очень много скептиков. Но мы были уверены, что наша команда хорошо подойдет к началу чемпионата в плане функциональной подготовки. Важно, что мы находимся в очень ограниченном трансферном бюджете. То же самое касается ориентира на усиление состава иностранными футболистами. Наша концепция — это русские ребята в стартовом составе. Летне-осенний отрезок вышел очень хорошим. Против наших конкурентов мы показывали хорошее качество игры и хороший результат. А в матчах, где нам нужно было демонстрировать класс, мы отдали очки. Я говорю про встречи с «Химками», «Оренбургом», махачкалинским «Динамо» и так далее.

Если мы берем весенний отрезок, когда у нас в составе могут выходить одновременно совсем молодые ребята — Батраков, Погостнов, Раков, Годяев, Пиняев, — то это все равно какая-то нестабильность. Нестабильность в качестве, принятии решении. Поэтому у нас случились определенные перепады.

Мы старались держать планку, но перекос в результатах, к сожалению, был. Могли сыграть лучше, сами разочарованы итоговым результатом. Могли пройти в финал Кубка России и бороться за титул. Но на сегодняшний день команда формируется, должна прогрессировать и при правильных шагах, с точки зрения трансферов, мы будем ставить в дальнейшем более амбициозные цели и задачи. Когда меня с днем рождения поздравляли первые лица российского футбола, все отмечали — и мне это очень приятно, — что у нас уникальный проект, уникальная команда, где большое количество россиян, которые борются, конкурируют, составляют костяк национальной сборной [России]. И на протяжении двух сезонов подряд в нашем составе был один из лучших игроков лиги — сначала Глушенков, а сейчас Батраков. Они развиваются в нашем составе, в наших требованиях.

Конечно, мы хотим выигрывать матчи и завоевывать трофеи. Мы не хотим быть пятыми или шестыми, хотим побеждать.

В сезоне-2024/25 «Локомотив» занял шестое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 53 очка.

В Кубке России команда вылетела в полуфинале Кубка России Пути регионов от «Ростова» (2:0).

Владимир Леонченко, Михаил Галактионов и&nbsp;Дмитрий Ульянов.«Наш бюджет соответствует месту в таблице — шестой в РПЛ. Но хотим быть выше». Что ждет «Локомотив» в новом сезоне

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Владимир Леонченко
Михаил Галактионов
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
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В «Локомотиве» заявили, что переговоры по новому контракту Батракова находятся на завершающей стадии

Леонченко заявил, что «Локомотив» не получал официальных предложений по Батракову
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
Результаты / календарь
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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