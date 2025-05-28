Галактионов — о сезоне «Локомотива»: «Могли сыграть лучше, сами разочарованы итоговым результатом»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал результаты команды по итогам сезона-2024/25.

— У вас есть объяснение, почему «Локомотив» провел такую замечательную осень, а весну — нет?

Галактионов: Давайте начнем с лета 2024 года. У нас по разным причинам произошло расставание с игроками, на которых мы рассчитывали. Было очень много скептиков. Но мы были уверены, что наша команда хорошо подойдет к началу чемпионата в плане функциональной подготовки. Важно, что мы находимся в очень ограниченном трансферном бюджете. То же самое касается ориентира на усиление состава иностранными футболистами. Наша концепция — это русские ребята в стартовом составе. Летне-осенний отрезок вышел очень хорошим. Против наших конкурентов мы показывали хорошее качество игры и хороший результат. А в матчах, где нам нужно было демонстрировать класс, мы отдали очки. Я говорю про встречи с «Химками», «Оренбургом», махачкалинским «Динамо» и так далее.

Если мы берем весенний отрезок, когда у нас в составе могут выходить одновременно совсем молодые ребята — Батраков, Погостнов, Раков, Годяев, Пиняев, — то это все равно какая-то нестабильность. Нестабильность в качестве, принятии решении. Поэтому у нас случились определенные перепады.

Мы старались держать планку, но перекос в результатах, к сожалению, был. Могли сыграть лучше, сами разочарованы итоговым результатом. Могли пройти в финал Кубка России и бороться за титул. Но на сегодняшний день команда формируется, должна прогрессировать и при правильных шагах, с точки зрения трансферов, мы будем ставить в дальнейшем более амбициозные цели и задачи. Когда меня с днем рождения поздравляли первые лица российского футбола, все отмечали — и мне это очень приятно, — что у нас уникальный проект, уникальная команда, где большое количество россиян, которые борются, конкурируют, составляют костяк национальной сборной [России]. И на протяжении двух сезонов подряд в нашем составе был один из лучших игроков лиги — сначала Глушенков, а сейчас Батраков. Они развиваются в нашем составе, в наших требованиях.

Конечно, мы хотим выигрывать матчи и завоевывать трофеи. Мы не хотим быть пятыми или шестыми, хотим побеждать.

В сезоне-2024/25 «Локомотив» занял шестое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 53 очка.

В Кубке России команда вылетела в полуфинале Кубка России Пути регионов от «Ростова» (2:0).