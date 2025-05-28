Леонченко заявил, что «Локомотив» не получал официальных предложений по Батракову

Генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко прокомментировал информацию о предложении немецкого «Вольфсбурга» клубу по полузащитнику Алексею Батракову.

Ранее об этом сообщил телеграм-канал «Мутко против».

— Была информация, что зимой пришла бумага по Алексею от «Вольфсбурга». Было ли официальное предложение?

Леонченко: В клубе не было ни одной бумаги за это время. Все на уровне разговоров.

— Будет ли в новом контракте Батракова прописана сумма отступных для иностранных клубов?

Леонченко: Как раз это тот вопрос, о котором все хотят знать. Когда мы подпишем, то что-то расскажем, а что-то оставим внутри. Но сам контракт — конфиденциальная информация.

Батраков в этом сезоне провел за «Локомотив» 37 матчей, забил 15 голов и отдал 10 голевых передач.