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Сегодня, 10:52

Галактионов вызван на заседание КДК за использование рации для связи с помощником во время дисквалификации

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Михаил Галактионов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал «СЭ» о повестке дня предстоящего заседания комитета по итогам матча 17-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Зенитом».

«Мы рассмотрим запись делегата в рапорте матча «Локомотив» — «Зенит», который обратил внимание на факт возможного общения дисквалифицированного главного тренера «Локомотива» Галактионова со страшим тренером Левиным по рации. Михаил Галактионов вызван на заседание», — сказал Григорьянц «СЭ».

Ранее председатель комитета отметил, что нынешняя дисквалификация Галактионова может быть продлена, в случае если его признают виновным: «В регламенте есть пункт, согласно которому санкция может быть увеличена».

30 ноября КДК РФС дисквалифицировал 39-летнего Галактионова на две игры на нецензурную критику судейства после матча с «Крыльями Советов» (3:3) в 16-м туре РПЛ. В 18-м туре железнодорожники примут «Урал».

Футбол
ФК Локомотив (Москва)
Михаил Галактионов
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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29 тур
30 тур
8.12 19:00
Локомотив – Урал
 2 : 0
9.12 14:00
Спартак – Кр. Советов
 3 : 0
9.12 16:30
Ахмат – Ростов
 0 : 0
9.12 19:45
Зенит – Пари НН
 1 : 0
10.12 14:00
Факел – Динамо
 1 : 1
10.12 16:30
Сочи – Оренбург
 1 : 1
10.12 19:45
Краснодар – ЦСКА
 1 : 0
10.12 19:45
Балтика – Рубин
 0 : 1
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Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 15 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 16 1 5
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