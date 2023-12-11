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Сегодня, 10:47

В «Спартаке» сообщили, что проведут переговоры по новому контракту с Джикией

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Георгий Джикия.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев прокомментировал потенциальные переговоры по новому контракту с защитником красно-белых Георгием Джикией.

«На данный момент переговоры не проходили. Пройдут ли? Пройдут», — цитирует Малышева «РБ Спорт».

В текущем сезоне 30-летний защитник провел 9 матчей за «Спартак» во всех турнирах. Джикия потерял место в стартовом составе после перехода серба Срджана Бабича из «Альмерии» в летнее трансферное окно.

В последний раз Джикия выходил в стартовом составе «Спартака» 4 октября в матче против «Динамо» (0:3) в групповом турнире Пути РПЛ FONBET Кубка России.

Источник: «РБ Спорт»
Георгий Джикия
Футбол
ФК Спартак (Москва)
Олег Малышев
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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8.12 19:00
Локомотив – Урал
 2 : 0
9.12 14:00
Спартак – Кр. Советов
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9.12 16:30
Ахмат – Ростов
 0 : 0
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Зенит – Пари НН
 1 : 0
10.12 14:00
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 1 : 1
10.12 16:30
Сочи – Оренбург
 1 : 1
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 1 : 0
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