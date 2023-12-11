В «Спартаке» сообщили, что проведут переговоры по новому контракту с Джикией

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев прокомментировал потенциальные переговоры по новому контракту с защитником красно-белых Георгием Джикией.

«На данный момент переговоры не проходили. Пройдут ли? Пройдут», — цитирует Малышева «РБ Спорт».

В текущем сезоне 30-летний защитник провел 9 матчей за «Спартак» во всех турнирах. Джикия потерял место в стартовом составе после перехода серба Срджана Бабича из «Альмерии» в летнее трансферное окно.

В последний раз Джикия выходил в стартовом составе «Спартака» 4 октября в матче против «Динамо» (0:3) в групповом турнире Пути РПЛ FONBET Кубка России.