Галактионов: «Есть ряд позиций, которые мы хотим усилить»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов ответил на вопрос об укомплектовании состава команды.

— Недавно Владимир Кузьмичев в интервью «СЭ» сказал, что в случае прихода в «Локомотив» Станислава Черчесова тот попросил бы усиление состава, и неясно, смог бы клуб удовлетворить его запросы. Как вы считаете, насколько сейчас укомплектован «Локомотив»?

Галактионов: Понятно, что каждому тренеру хочется видеть качество в составе. Есть ряд позиций, которые мы хотим усилить. Но мы хорошо понимаем, что в наших реалиях соотношение «цена — качество» особенно важно: это должен быть игрок, который действительно сможет продвинуть команду вперед за счет своего потенциала.

Нет смысла приглашать условного легионера, если приоритет будет отдаваться нашему воспитаннику, российскому футболисту. Мы не раз говорили: задача клуба — строить российскую команду. Приоритеты селекции направлены именно в эту сторону.

О конкретных позициях говорить некорректно — это могут прочитать и футболисты, которые сейчас конкурируют, работают. Мы поблагодарили всех за этот сезон. Он был действительно сложным. Но главное — ребята полностью отдались тренировочному процессу.

В сезоне-2024/25 «Локомотив» занял шестое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 53 очка.