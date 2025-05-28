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28 мая 2025, 14:15

Галактионов: «Есть ряд позиций, которые мы хотим усилить»

Константин Белов
Корреспондент
Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов ответил на вопрос об укомплектовании состава команды.

— Недавно Владимир Кузьмичев в интервью «СЭ» сказал, что в случае прихода в «Локомотив» Станислава Черчесова тот попросил бы усиление состава, и неясно, смог бы клуб удовлетворить его запросы. Как вы считаете, насколько сейчас укомплектован «Локомотив»?

Галактионов: Понятно, что каждому тренеру хочется видеть качество в составе. Есть ряд позиций, которые мы хотим усилить. Но мы хорошо понимаем, что в наших реалиях соотношение «цена — качество» особенно важно: это должен быть игрок, который действительно сможет продвинуть команду вперед за счет своего потенциала.

Нет смысла приглашать условного легионера, если приоритет будет отдаваться нашему воспитаннику, российскому футболисту. Мы не раз говорили: задача клуба — строить российскую команду. Приоритеты селекции направлены именно в эту сторону.

О конкретных позициях говорить некорректно — это могут прочитать и футболисты, которые сейчас конкурируют, работают. Мы поблагодарили всех за этот сезон. Он был действительно сложным. Но главное — ребята полностью отдались тренировочному процессу.

В сезоне-2024/25 «Локомотив» занял шестое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 53 очка.

Владимир Леонченко, Михаил Галактионов и&nbsp;Дмитрий Ульянов.«Наш бюджет соответствует месту в таблице — шестой в РПЛ. Но хотим быть выше». Что ждет «Локомотив» в новом сезоне

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Михаил Галактионов
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
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В «Локомотиве» прокомментировали возможную смену генерального директора в клубе
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 20 8 2 53-19 68
2
 Краснодар 30 20 6 4 60-23 66
3
 Локомотив 30 14 11 5 54-39 53
4
 Спартак 30 15 7 8 47-39 52
5
 ЦСКА 30 15 6 9 44-33 51
6
 Балтика 30 11 13 6 38-21 46
7
 Динамо 30 12 9 9 51-40 45
8
 Рубин 30 11 10 9 29-30 43
9
 Ахмат 30 9 10 11 35-39 37
10
 Ростов 30 8 9 13 25-32 33
11
 Кр. Советов 30 8 8 14 35-50 32
12
 Оренбург 30 7 8 15 29-44 29
13
 Акрон 30 6 9 15 35-53 27
14
 Динамо Мх 30 5 11 14 19-37 26
15
 Пари НН 30 6 5 19 26-50 23
16
 Сочи 30 6 4 20 29-60 22
Результаты / календарь
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28 тур
29 тур
30 тур
17.05 18:00 Ростов – Зенит 0 : 1
17.05 18:00 Краснодар – Оренбург 3 : 0
17.05 18:00 Кр. Советов – Акрон 4 : 1
17.05 18:00 ЦСКА – Локомотив 3 : 1
17.05 18:00 Рубин – Пари НН 2 : 2
17.05 18:00 Балтика – Динамо 1 : 2
17.05 18:00 Динамо Мх – Спартак 0 : 0
17.05 18:00 Сочи – Ахмат 1 : 1
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Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Джон Кордоба
Джон Кордоба

Краснодар

 17
Брайан Александр Хиль
Брайан Александр Хиль

Балтика

 13
Алексей Батраков
Алексей Батраков

Локомотив

 13
П
Эдуард Сперцян
Эдуард Сперцян

Краснодар

 16
Алексей Батраков
Алексей Батраков

Локомотив

 10
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 9
И К Ж
Кевин Андраде
Кевин Андраде

Балтика

 26 1 7
Дмитрий Чистяков
Дмитрий Чистяков

Ростов

 22 1 5
Силва Лима Исмаэл
Силва Лима Исмаэл

Ахмат

 26 1 5
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