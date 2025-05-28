В «Локомотиве» прокомментировали возможную смену генерального директора в клубе

Генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко ответил на вопрос о свое будущем в клубе.

Ранее в СМИ появилась информация, что Борис Ротенберг может сменить Владимира Леонченко на посту гендиректора команды.

— Появлялись новости, что вы можете покинуть пост, а на ваше место может прийти Борис Ротенберг. Насколько крепки ваши позиции в клубе?

Леонченко: — Есть вышестоящее руководство — этот вопрос скорее к нему. В декабре 2020 года, когда только появилась информация о моем назначении, меня сразу начали «снимать». С тех пор прошло четыре с половиной года. В течение этого времени я уже не раз отвечал на такие вопросы.

Мы работаем в футболе, и никто не может гарантировать, что завтра ситуация не изменится. Но главное — это подход к делу. Нужно работать так, будто ты надолго в клубе, и делать все, чтобы после тебя осталось не разрушенное хозяйство, а развитие. Именно это меня интересует.

В сезоне-2024/25 «Локомотив» занял шестое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 53 очка.