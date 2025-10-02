Футбол
Сегодня, 18:48

Гафин покинул пост председателя совета директоров «Динамо»

Алина Савинова
Дмитрий Гафин.
Фото ФК «Динамо»

Московское «Динамо» объявило об уходе Дмитрия Гафина с поста председателя совета директоров клуба.

47-летний функционер работал в «Динамо» с 2019 года. Председателем совета директоров московского клуба он стал в январе 2024-го, сменив на этом посту Юрия Соловьева.

«Дмитрий Гафин принял решение покинуть пост председателя совета директоров ФК «Динамо». Благодарим Дмитрия Александровича за работу, проделанную в «Динамо» с 2019 года, и желаем дальнейших успехов», — говорится в заявлении бело-голубых.

Динамовцы набрали 15 очков за 10 туров чемпионата России сезона-2025/26 и занимают седьмое место в турнирной таблице.

Источник: https://t.me/fcdynamo/36046
  • Saiga-спринтер

    Сегодня праздник у рябят с динамовским шарфиком! Беда одна - ушел Графин, придет Ротен, который берг. Убирать то надо было Графина на пару с веринским Валерой. Как давний (очень давний) болельщик родного ЦСКА - команда "Динамо" Москва должно быть сильной командой. Команда ЦСКА будет сильной только в противоборстве с сильными соперниками.

    02.10.2025

  • ОстроV Zаячий

    Красава. В деле Карпина взял всё на себя.

    02.10.2025

  • igorlvov

    Красава! Всё что можно обосрал и тю тю! :)))) Молодец!!! Дурик Степашин прикольный Вам урок! Что страной через задницу управляли, что клубом! ЧЛЕН совета директоров! БУ ГА ГА!!!!!!! .........А нашего Малышева и компашку походу МЧС надо вызывать, что бы от клуба отлепить! :)))))))

    02.10.2025

  • голос из Санкт-Петербурга

    Поздравляю болельщиков Динамо! Начало оздоровления положено. Ещё бы от "блондинки" избавиться....

    02.10.2025

  • rustov

    В гл. тренера не заберет с собой?

    02.10.2025

  • lvb

    Выгнать Карпина не рискнули, выгнали предсовдира). Опять "енералы" повлияли, к гадалке не ходи)

    02.10.2025

  • fell62

    Крьiсьi побежали с тонущего Динамо ....

    02.10.2025

  • hovawart645

    Стадион построен, офисы класса А+ тоже. Команда есть, на поле выходит, играет. Что не так?

    02.10.2025

  • Динамов

    Он успешно проделал глобальную работу по развалу футбольного клуба Динамо, на 100% выполнив заказ своего работодателя, Костина. За это, видимо, и благодарят.

    02.10.2025

  • Сергей Аверкин

    Радостно!

    02.10.2025

  • Сергей Кузнецов

    А какую работу он проделал???

    02.10.2025

  • Динамов

    :thumbsup:Отличная новость, впервые в 2025 году с Динамо произошло что-то хорошее, а не привычно для Динамо ПЛОХОЕ!:thumbsup: Однако где такая же новость про Пивоварова и Изотова (!это как минимум по увольняемым!)?!

    02.10.2025

    • Батраков: «Было много людей, которые в меня не верили»
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 ЦСКА 10 6 3 1 19-8 21
    2
    		 Локомотив 10 5 5 0 21-13 20
    3
    		 Краснодар 10 6 2 2 20-7 20
    4
    		 Зенит 10 5 4 1 20-9 19
    5
    		 Спартак 10 5 3 2 17-14 18
    6
    		 Балтика 10 4 5 1 13-6 17
    7
    		 Динамо 10 4 3 3 15-12 15
    8
    		 Ахмат 10 4 3 3 14-11 15
    9
    		 Рубин 10 4 3 3 13-15 15
    10
    		 Кр. Советов 10 3 3 4 16-19 12
    11
    		 Ростов 10 2 4 4 8-12 10
    12
    		 Динамо Мх 10 2 4 4 5-11 10
    13
    		 Оренбург 10 1 4 5 13-21 7
    14
    		 Акрон 10 1 4 5 12-17 7
    15
    		 Пари НН 10 2 0 8 8-20 6
    16
    		 Сочи 10 0 2 8 5-24 2
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    4.10 13:00
    Акрон – Зенит
    		 - : -
    4.10 15:15
    Рубин – Кр. Советов
    		 - : -
    4.10 17:30
    Краснодар – Ахмат
    		 - : -
    4.10 19:45
    Динамо – Локомотив
    		 - : -
    5.10 12:00
    Оренбург – Ростов
    		 - : -
    5.10 14:15
    Сочи – Пари НН
    		 - : -
    5.10 16:30
    ЦСКА – Спартак
    		 - : -
    5.10 19:00
    Балтика – Динамо Мх
    		 - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков

    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 8
    Мирлинд Даку

    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Максим Глушенков

    Максим Глушенков

    Зенит

    		 6
    П
    Эдуард Сперцян

    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 8
    Зелимхан Бакаев

    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Николай Рассказов

    Николай Рассказов

    Крылья Советов

    		 4
    И К Ж
    Диего Коста

    Диего Коста

    Краснодар

    		 9 1 2
    Лечи Садулаев

    Лечи Садулаев

    Ахмат

    		 10 1 2
    Ярослав Крашевский

    Ярослав Крашевский

    Пари Нижний Новгород

    		 3 1 1
    Вся статистика

