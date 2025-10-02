Гафин покинул пост председателя совета директоров «Динамо»

Московское «Динамо» объявило об уходе Дмитрия Гафина с поста председателя совета директоров клуба.

47-летний функционер работал в «Динамо» с 2019 года. Председателем совета директоров московского клуба он стал в январе 2024-го, сменив на этом посту Юрия Соловьева.

«Дмитрий Гафин принял решение покинуть пост председателя совета директоров ФК «Динамо». Благодарим Дмитрия Александровича за работу, проделанную в «Динамо» с 2019 года, и желаем дальнейших успехов», — говорится в заявлении бело-голубых.

Динамовцы набрали 15 очков за 10 туров чемпионата России сезона-2025/26 и занимают седьмое место в турнирной таблице.