Бабаев о трансфере Поповича: «Коллеги из «Наполи» разделили футбол и политику»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев в разговоре с «СЭ» прокомментировал переход полузащитника Матия Поповича из «Наполи».

«Попович к нам перешел не совсем в статусе свободного агента. У нас был прямой трансферный контракт с «Наполи», что само по себе в наше время является уже определенным достижение, особенно для ЦСКА. Что удивительно, этот трансфер состоялся достаточно быстро, в отличие от многих. Тут надо отдать должное итальянским коллегам. Они не стали поддаваться примеру многих других европейских клубов, и разделили футбол и политику. Поэтому достаточно быстро подписали трансферный лист», — сказал Бабаев «СЭ».

Попович перешел в ЦСКА из «Наполи» 11 сентября. Действующий контракт 18-летнего игрока с клубом рассчитан до лета 2028 года.