Батраков: «Было много людей, которые в меня не верили»

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков рассказал об инциденте из детства, который произошел, когда они с мамой опаздывали на электричку.

— В детстве ты часто ездил на электричке, может, у тебя есть какая-то интересная история?

— С мамой опаздывали на электричку, начали выбегать из метро и у меня застрял валенок между станцией и вагоном. Валенок остался, побежал дальше. Мама успела вытащить.

В электричку забегаешь, настолько нет мест, что теснишься, еще усталый, потом уроки делать. Тяжелый путь. Когда народ рассасывался, доставал устные и письменные уроки.

— О чем ты мечтал в этот момент?

— О том, что у меня сейчас есть.

Разговаривал с бывшими тренерами, признаются, что было много людей, которые говорили: «Ну, через год, все». В плане физическом говорили, что в меня не верили. Благодарю каждого тренера, который был у меня на пути, — сказал Батраков на мероприятии WINLINE игрок месяца.