Гаджиев считает, что у «Спартака» и «Динамо» будет боевой настрой
Бывший главный тренер «Анжи» и «Амкара», президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев поделился ожиданиями от московского дерби между «Спартаком» и «Динамо» в рамках 22-го тура РПЛ.
«Как всегда, хочется верить в хорошее, ожидаю динамичную игру, активную, со стороны обеих команд. По крайней мере, на это можно рассчитывать в силу того, что они такие игры показывали. Другое дело, что результаты последних матчей не очень удачно. Но если это действительно профессиональные команды, то в кризисные или неудачные моменты они собираются и играют с удвоенной энергией. «Динамо» переигрывало «Сочи» на протяжении всего матча, особенного в первом тайме, но не реализовали моменты и проиграли 0:2. На Кубок вчистую обыгрывали в первом тайме «Акрон» и в итоге «сгорели» по пеналям. Надо сказать, что вторые таймы и там, и там они провели похуже, чем первые. У «Спартака» такая же история, они неудачно в последнее время играют. Хотя «неудачно играют» — это не совсем точно. Потому что, если взять эти команды, они играли относительно неплохо, нельзя сказать, что они провели провальные матчи — но не забили. Это все, мне кажется, говорит о том, что будет боевой настрой, игра будет динамичная и с хорошим накалом», — приводит слова Гаджиева «Газета.Ru».
«Спартак» после 21 тура набрал 41 очко и идет на третьем месте в турнирной таблице РПЛ, на три очка отставая от «Ростова» и на 10 — от лидирующего «Зенита». «Динамо» с 35-ю баллами находится на пятой строчке. Матч между этими командами состоится 8 апреля, и начнется в 19:30 по московскому времени.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|21
|16
|3
|2
|55-10
|51
|
2
|Ростов
|21
|13
|5
|3
|38-28
|44
|
3
|Спартак
|21
|12
|5
|4
|45-24
|41
|
4
|ЦСКА
|21
|11
|5
|5
|37-20
|38
|
5
|Динамо
|21
|10
|5
|6
|36-26
|35
|
6
|Ахмат
|21
|10
|3
|8
|31-29
|33
|
7
|Оренбург
|21
|10
|2
|9
|41-41
|32
|
8
|Краснодар
|21
|9
|5
|7
|44-35
|32
|
9
|Сочи
|21
|9
|4
|8
|31-39
|31
|
10
|Урал
|21
|7
|4
|10
|24-33
|25
|
11
|Локомотив
|21
|7
|4
|10
|31-37
|25
|
12
|Кр. Советов
|21
|5
|6
|10
|21-32
|21
|
13
|Пари НН
|21
|5
|4
|12
|23-41
|19
|
14
|Факел
|21
|2
|11
|8
|27-39
|17
|
15
|Химки
|21
|3
|4
|14
|19-47
|13
|
16
|Торпедо
|21
|2
|4
|15
|13-35
|10
|8.04
|14:00
|
Торпедо – Факел
|- : -
|8.04
|16:30
|
Ахмат – Урал
|- : -
|8.04
|19:30
|
Спартак – Динамо
|- : -
|9.04
|14:00
|
Сочи – Кр. Советов
|- : -
|9.04
|16:30
|
ЦСКА – Химки
|- : -
|9.04
|19:00
|
Краснодар – Пари НН
|- : -
|9.04
|20:00
|
Локомотив – Зенит
|- : -
|10.04
|17:00
|
Оренбург – Ростов
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|11
|1
|1
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|8
|1
|4
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|19
|1
|4