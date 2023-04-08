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Гаджиев считает, что у «Спартака» и «Динамо» будет боевой настрой

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Анжи» и «Амкара», президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев поделился ожиданиями от московского дерби между «Спартаком» и «Динамо» в рамках 22-го тура РПЛ.

«Как всегда, хочется верить в хорошее, ожидаю динамичную игру, активную, со стороны обеих команд. По крайней мере, на это можно рассчитывать в силу того, что они такие игры показывали. Другое дело, что результаты последних матчей не очень удачно. Но если это действительно профессиональные команды, то в кризисные или неудачные моменты они собираются и играют с удвоенной энергией. «Динамо» переигрывало «Сочи» на протяжении всего матча, особенного в первом тайме, но не реализовали моменты и проиграли 0:2. На Кубок вчистую обыгрывали в первом тайме «Акрон» и в итоге «сгорели» по пеналям. Надо сказать, что вторые таймы и там, и там они провели похуже, чем первые. У «Спартака» такая же история, они неудачно в последнее время играют. Хотя «неудачно играют» — это не совсем точно. Потому что, если взять эти команды, они играли относительно неплохо, нельзя сказать, что они провели провальные матчи — но не забили. Это все, мне кажется, говорит о том, что будет боевой настрой, игра будет динамичная и с хорошим накалом», — приводит слова Гаджиева «Газета.Ru».

«Спартак» после 21 тура набрал 41 очко и идет на третьем месте в турнирной таблице РПЛ, на три очка отставая от «Ростова» и на 10 — от лидирующего «Зенита». «Динамо» с 35-ю баллами находится на пятой строчке. Матч между этими командами состоится 8 апреля, и начнется в 19:30 по московскому времени.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/04/08/20166175.shtml?updated
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 16 3 2 55-10 51
2
 Ростов 21 13 5 3 38-28 44
3
 Спартак 21 12 5 4 45-24 41
4
 ЦСКА 21 11 5 5 37-20 38
5
 Динамо 21 10 5 6 36-26 35
6
 Ахмат 21 10 3 8 31-29 33
7
 Оренбург 21 10 2 9 41-41 32
8
 Краснодар 21 9 5 7 44-35 32
9
 Сочи 21 9 4 8 31-39 31
10
 Урал 21 7 4 10 24-33 25
11
 Локомотив 21 7 4 10 31-37 25
12
 Кр. Советов 21 5 6 10 21-32 21
13
 Пари НН 21 5 4 12 23-41 19
14
 Факел 21 2 11 8 27-39 17
15
 Химки 21 3 4 14 19-47 13
16
 Торпедо 21 2 4 15 13-35 10
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8.04 14:00
Торпедо – Факел
 - : -
8.04 16:30
Ахмат – Урал
 - : -
8.04 19:30
Спартак – Динамо
 - : -
9.04 14:00
Сочи – Кр. Советов
 - : -
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ЦСКА – Химки
 - : -
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Краснодар – Пари НН
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 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

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П
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Краснодар

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Спартак

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