Тихонов заявил, что «Факел» никому не сдается без боя

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Андрей Тихонов поделился мнением о матче 22-го тура РПЛ между «Торпедо» и «Факелом».

«Это встреча двух очень упорных команд. «Торпедо» после перерыва преобразилось и в четырех матчах никому еще не уступило больше, чем в один мяч, при этом добыло одну победу и одну ничью. На турнирное положение это пока не повлияло, но зато игроки понимают, что их старания не проходят зря и дают результат. Это внушает уверенность. «Факел» тоже без боя никому не сдается, а иных еще и громит. Думаю, будет очень упорный матч, в котором воронежцы чуточку сильнее, но домашняя арена может помочь москвичам не проиграть», — приводит слова Тихонова Metaratings.ru.

После первого тайма «Торпедо» — «Факел» счет — 1:0.