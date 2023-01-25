Агент Акаев считает Тавареша усилением для «Спартака»

Футбольный агент Джамал Акаев поделился мнением о переходе защитника «Бенфики» Томаша Тавареша в «Спартак».

«Определенно он сможет усилить нынешний «Спартак». Португалия — один из самых интересных рынков. Действительно, я знаю многих людей из этого региона, в том числе главного скаута «Бенфики» Педро Феррейру. К сожалению, не могу сказать, что видел много матчей Тавареша, но слышал о его игре только положительные отзывы«, — цитирует Акаева Metaratings.ru.

«Спартак» 24 января официально оформил трансфер парагвайского защитника Алексиса Дуарте и португальца Томаша Тавареша.

Контракт с молодым парагвайцем подписан до 2027 года, у Тавареша — до 2026 с опцией продления на год.