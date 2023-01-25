Ивич не намерен изменять игровую философию «Краснодара»

Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич в интервью «СЭ» сообщил, что команда под его руководством продолжит придерживаться клубной игровой философии и будет стараться показывать атакующий футбол.

— Представители клуба с самого начала объяснили мне, что философия «Краснодара» — атакующий футбол с большим процентом владения мячом. Это отличный стиль! Нам нужно много работать, чтобы показывать такой футбол и выигрывать матчи. Наша цель — побеждать в каждой следующей игре. Но в то же время нужно обращать внимание на мельчайшие детали в наших действиях как с мячом, так и без мяча, — сказал специалист.

«Краснодар» объявил о назначении Ивича на пост главного тренера команды вместо покинувшего эту должность ранее Александра Сторожука 4 января. Ранее 45-летний сербский специалист работал в «Маккаби» из Тель-Авива, английском «Уотфорде» и греческом ПАОКе.

«Краснодар» занимает восьмое место с 25 очками в турнирной таблице чемпионата России после 17 туров.