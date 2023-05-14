Селюк о влиянии агентов на работу российских тренеров: «Все прогнило»

Футбольный агент Дмитрий Селюк раскритиковал российских тренеров за чрезмерное влияние агентов на их работу.

«У нас реально мало хороших тренеров. У многих тренировочный процесс очень слабый. Тренеры, ау, вы где? Бывает так, звонишь тренеру, спрашиваешь, какая позиция нужна. Он отвечает: «Все вопросы решает такой-то агент». Так ты тренер или кто? Причем тут агент такой-то? Чистый дебилизм. Меня уже сразу тошнит от такого тренера. Скажи агенту…

Так это есть и возрастные тренеры, которые так говорят. Представляете, до какой степени это все прогнило. Что какой-то агент, кусок ******, непонимающий в футболе, решает. Руководители такой команды что, идиоты? Нельзя делать команду только из футболистов одного агента. Он в один день уйдет, а команда что? Все в интригах. Все боятся», — цитирует агента legalbet.ru.

По словам Селюка, единственным клубом где, все чисто и прозрачно, является «Ахмат».

«Там нет вот этого болота, там все чисто и прозрачно, поэтому они идут на пятом месте. Хотя бюджет у них меньше, чем у других. Там не берут откаты тренеры», — сказал он.

«Ахмат» после 26 матчей РПЛ занимает 5-е место в турнирной таблице с 43 очками.