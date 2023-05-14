Булыкин: «Семаку еще есть к чему стремиться — в Лиге чемпионов «Зенит» играл не очень успешно»

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин высказался о тренерских способностях наставника «Зенита» Сергея Семака.

«У Семака заслуги очень хорошие и как у футболиста, и как у тренера. Он себя хорошо реализовал в обоих статусах. Будем надеяться, что он еще себя сможет проявить как тренер. Все же в Лиге чемпионов «Зенит» под руководством Семака выступал не очень успешно, так что есть к чему стремиться. Теперь нужно удержать первое место в РПЛ и надеяться, что снова получится сыграть в еврокубках. Все же на международной арене ты можешь проверить свои силы вне чемпионата», — приводит слова Булыкина «РБ Спорт».

«Зенит» под руководством Семака выиграл 5 чемпионских титулов РПЛ.