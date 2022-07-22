Футболисты «Зенита» и «Крыльев Советов» вышли на матч в футболках в поддержку Пиняева

Игроки «Зенита» и «Крыльев Советов» вышли на матч 2-го тура РПЛ в футболках в поддержку полузащитника самарского клуба Сергея Пиняева, которому стало плохо на тренировке 20 июля.

На футболках футболистов «Крыльев» написано: «Серега, выздоравливай!», а у зенитовцев — «Сергей, здоровья!»

Перед игрой «Зенит» — «Крылья Советов» главный тренер самарцев Игорь Осинькин допустил, что 17-летнему Пиняеву может потребоваться операция. По результатам обследования медики диагностировали у хавбека левосторонний пневмоторакс.

Пиняев выступает за самарскую команду с июля 2021 года. В текущем сезоне он провел за «Крылья» один матч. В прошлом сезоне на его счету 30 игр, 4 гола и 3 результативные передачи.