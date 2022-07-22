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Футболисты «Зенита» и «Крыльев Советов» вышли на матч в футболках в поддержку Пиняева

Читать «СЭ» в
Футболисты «Зенита».
Фото ФК «Зенит»

Игроки «Зенита» и «Крыльев Советов» вышли на матч 2-го тура РПЛ в футболках в поддержку полузащитника самарского клуба Сергея Пиняева, которому стало плохо на тренировке 20 июля.

На футболках футболистов «Крыльев» написано: «Серега, выздоравливай!», а у зенитовцев — «Сергей, здоровья!»

Перед игрой «Зенит» — «Крылья Советов» главный тренер самарцев Игорь Осинькин допустил, что 17-летнему Пиняеву может потребоваться операция. По результатам обследования медики диагностировали у хавбека левосторонний пневмоторакс.

Пиняев выступает за самарскую команду с июля 2021 года. В текущем сезоне он провел за «Крылья» один матч. В прошлом сезоне на его счету 30 игр, 4 гола и 3 результативные передачи.

Россия. Премьер-лига. 2-й тур
22 июл, 20:00. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
Крылья Советов

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⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Краснодар
Спартак

ТБ 2.5

27%

1.75

ИТБ1 (1.5)

15%

2.02

Обе забьют - да

19%

1.64
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Динамо
Торпедо М

П1

34%

1.58

ТБ 2.5

21%

1.82

ИТБ1 (1.5)

18%

1.65
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Локомотив
Ростов

Х2

23%

1.59

Обе забьют - да

19%

1.70

Х

9%

3.60
Сергей Пиняев
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Крылья Советов (Самара)
0
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И В Н П +/- О
1
 Кр. Советов 1 1 0 0 4-2 3
2
 Сочи 1 1 0 0 3-1 3
3
 ЦСКА 1 1 0 0 2-0 3
4
 Факел 1 0 1 0 2-2 1
5
 Краснодар 1 0 1 0 2-2 1
6
 Динамо 1 0 1 0 1-1 1
7
 Спартак 1 0 1 0 1-1 1
8
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
9
 Ростов 1 0 1 0 1-1 1
10
 Н. Новгород 1 0 1 0 1-1 1
11
 Локомотив 1 0 1 0 1-1 1
12
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
13
 Зенит 1 0 1 0 1-1 1
14
 Оренбург 1 0 0 1 2-4 0
15
 Торпедо 1 0 0 1 1-3 0
16
 Урал 1 0 0 1 0-2 0
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Зенит – Кр. Советов
 - : -
23.07 15:00
ЦСКА – Сочи
 - : -
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Оренбург – Урал
 - : -
23.07 20:00
Краснодар – Спартак
 - : -
24.07 15:00
Химки – Н. Новгород
 - : -
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Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов

 2
Роман Акбашев

Роман Акбашев

Факел

 1
Тимур Аюпов

Тимур Аюпов

Оренбург

 1
П
Ильнур Альшин

Ильнур Альшин

Факел

 1
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов

 1
Александр Долгов

Александр Долгов

Химки

 1
И К Ж
Мачей Рыбус

Мачей Рыбус

Спартак

 1 0 0
Тимур Сулейманов

Тимур Сулейманов

Нижний Новгород

 1 0 0
Хорен Байрамян

Хорен Байрамян

Ростов

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