ЦСКА проявляет интерес к хавбеку «Дебрецена» Барацу
Московский ЦСКА может приобрести 20-летнего опорного полузащитника из венгерского клуба «Дебрецен» Петера Бараца. Об этом сообщает Eurostavka.ru.
Отмечается, что переговоры находятся только на начальной стадии.
«Дебрецен» намерен продать игрока за 2 миллиона евро. При этом вариант аренды не рассматривается, венгерский клуб устроит только полноценный трансфер.
По данным портала Transfermarkt, трансферная стоимость Бараца равна 800 000 евро.
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|0
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|3
|
4
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|1
|0
|1
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|
5
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|0
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|
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|
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|1
|
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|0
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|1
|
14
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|1
|0
|0
|1
|2-4
|0
|
15
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|0
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|0
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16
|Урал
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|0
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|22.07
|20:00
|
Зенит – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|15:00
|
ЦСКА – Сочи
|- : -
|23.07
|17:30
|
Оренбург – Урал
|- : -
|23.07
|20:00
|
Краснодар – Спартак
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|24.07
|15:00
|
Химки – Н. Новгород
|- : -
|24.07
|17:30
|
Динамо – Торпедо
|- : -
|24.07
|20:00
|
Локомотив – Ростов
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|24.07
|20:00
|
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|Г
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Максим Глушенков
Крылья Советов
|2
|
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Роман Акбашев
Факел
|1
|
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Тимур Аюпов
Оренбург
|1
|П
|
|
Ильнур Альшин
Факел
|1
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов
|1
|
|
Александр Долгов
Химки
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Мачей Рыбус
Спартак
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|0
|0
|
|
Тимур Сулейманов
Нижний Новгород
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|0
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|
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Хорен Байрамян
Ростов
|1
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