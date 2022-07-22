ЦСКА проявляет интерес к хавбеку «Дебрецена» Барацу

Московский ЦСКА может приобрести 20-летнего опорного полузащитника из венгерского клуба «Дебрецен» Петера Бараца. Об этом сообщает Eurostavka.ru.

Отмечается, что переговоры находятся только на начальной стадии.

«Дебрецен» намерен продать игрока за 2 миллиона евро. При этом вариант аренды не рассматривается, венгерский клуб устроит только полноценный трансфер.

По данным портала Transfermarkt, трансферная стоимость Бараца равна 800 000 евро.