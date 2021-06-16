Футболисты «Спартака» прошли традиционное тестирование на функциональную готовность
20:19
На тренировочной базе у «Открытие Арены» футболисты «Спартака» прошли уже традиционное тестирование в тренажерном зале, сообщает сайт клуба.
Тренеры по физподготовке проверили игроков на работоспособность и аэробные возможности организма.
Один из тестов заключается в следующем: через определенные отрезки времени скорость специальной беговой дорожки постепенно увеличивается. При этом у игроков на каждом этапе в процессе бега берут кровь на анализ уровня лактата в ней (молочной кислоты).
Собранные данные помогут тренерскому штабу определить персональные нагрузки игроков.
Дополнительная информация:
https://spartak.com/news/2021-06-16-testirovaniye_na_funktsionalnuyu_gotovnost/
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