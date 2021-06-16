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Футболисты «Спартака» прошли традиционное тестирование на функциональную готовность

20:19
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На тренировочной базе у «Открытие Арены» футболисты «Спартака» прошли уже традиционное тестирование в тренажерном зале, сообщает сайт клуба.

Тренеры по физподготовке проверили игроков на работоспособность и аэробные возможности организма.

Один из тестов заключается в следующем: через определенные отрезки времени скорость специальной беговой дорожки постепенно увеличивается. При этом у игроков на каждом этапе в процессе бега берут кровь на анализ уровня лактата в ней (молочной кислоты).

Собранные данные помогут тренерскому штабу определить персональные нагрузки игроков.

Дополнительная информация:

https://spartak.com/news/2021-06-16-testirovaniye_na_funktsionalnuyu_gotovnost/

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Иван Шитик все материалы автора
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