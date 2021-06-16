Футболисты «Спартака» прошли традиционное тестирование на функциональную готовность

На тренировочной базе у «Открытие Арены» футболисты «Спартака» прошли уже традиционное тестирование в тренажерном зале, сообщает сайт клуба.

Подготовка к новому сезону уже началась! ??



Сегодня игроки прошли традиционное тестирование на функциональную готовность ?



Собранные данные помогут тренерскому штабу определить персональные нагрузки игроков ? pic.twitter.com/LMoeeWyk7S — ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) June 16, 2021

Тренеры по физподготовке проверили игроков на работоспособность и аэробные возможности организма.

Один из тестов заключается в следующем: через определенные отрезки времени скорость специальной беговой дорожки постепенно увеличивается. При этом у игроков на каждом этапе в процессе бега берут кровь на анализ уровня лактата в ней (молочной кислоты).

Собранные данные помогут тренерскому штабу определить персональные нагрузки игроков.