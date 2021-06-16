Юрист Обухова опроверг информацию о дисквалификации игрока

Спортивный юрист Юрий Зайцев рассказал подробности об антидопинговом деле нападающего «Ростова» Владимира Обухова.

ФИФА утверждает, что проба Обухова, взятая в Новогорске восемь лет назад, была отмечена в базе данных как отрицательная, но на самом деле якобы содержала в себе запрещенный стимулятор — метандиенон.

«Я не понимаю, откуда информация эта идет. Никакого решения ФИФА по Обухову на текущий момент нет. Вся информация по этому делу строго конфиденциальная, поэтому я не могу ничего сказать», — сказал Зайцев «СЭ».

В среду, 16 июня, появилась информация, что Обухов дисквалифицирован на шесть месяцев за нарушение антидопинговых правил.