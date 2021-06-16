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В «Ростове» отреагировали на информацию о расторжении контракта с Обуховым из-за дисквалификации

20:18
Владимир Обухов. Фото Федор Успенский, «СЭ»
Владимир Обухов. Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Руководитель пресс-службы «Ростова» Денис Штанько в разговоре с «СЭ» прокомментировал информацию о том, что клуб расторгает контракт с нападающим Владимиром Обуховым из-за дисквалифицикации ФИФА за нарушение антидопинговых правил. Ранее об этом сообщал «РИА Новости».

«Футбольный клуб «Ростов» не получал никаких документов от ФИФА или РФС касательно дисквалификации нашего футболиста Обухова. Если мы такие документы получим, то будем их изучать. Более того, юридического подтверждения дисквалификации у нас нет», — сказал Штанько «СЭ».

По информации источника, Обухов дисквалифицирован ФИФА за нарушение антидопинговых правил на шесть месяцев.

ФИФА утверждает, что проба Обухова, взятая в Новогорске восемь лет назад, была отмечена в базе данных как отрицательная, но на самом деле якобы содержала в себе запрещенный стимулятор — метандиенон.

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