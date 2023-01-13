Травмированный полузащитник Якуба вернулся в расположение «Крыльев Советов»

Полузащитник «Крыльев Советов» Денис Якуба, успешно прооперированный в Мюнхене, прибыл в расположение самарской команды, сообщает пресс-служба клуба.

Футболист находился в Германим на дополнительном обследовании после получения травмы.

В нынешнем сезоне 26-летний хавбек провел в РПЛ 10 матчей и забил 1 гол.

Первый учебно-тренировочный сбор «Крыльев» пройдет в Турцию, который продлится до 19 января.