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Сегодня, 18:48

Травмированный полузащитник Якуба вернулся в расположение «Крыльев Советов»

Иван Шитик
Корреспондент
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Полузащитник «Крыльев Советов» Денис Якуба, успешно прооперированный в Мюнхене, прибыл в расположение самарской команды, сообщает пресс-служба клуба.

Футболист находился в Германим на дополнительном обследовании после получения травмы.

В нынешнем сезоне 26-летний хавбек провел в РПЛ 10 матчей и забил 1 гол.

Первый учебно-тренировочный сбор «Крыльев» пройдет в Турцию, который продлится до 19 января.

Денис Якуба
ФК Крылья Советов (Самара)
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