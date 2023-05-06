Футболисты «Химок» вышли на матч с «Динамо» в майках с изображением ветеранов Великой Отечественной войны

«Химки» вышли на матч 26-го тура РПЛ с «Динамо» в футболках с изображением ветеранов Великой Отечественной войны.

«Футбольный клуб «Химки» присоединяется ко всероссийской акции «Бессмертный полк», которая в этом году проходит в различных форматах. Мы разместили портреты ветеранов города Химки, которые навсегда вписали свои имена в историю Великой Победы. Низкий поклон и вечная память!» — говорится в сообщении клуба.

9 мая — 78-я годовщина Великой Победы.