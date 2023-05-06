Новиков оценил игру хавбека ЦСКА Карраскаля в этом сезоне

Бывший голкипер ЦСКА Валерий Новиков оценил игру хавбека армейцев Хорхе Карраскаля в этом сезоне.

«Хорхе — игрок квалифицированный, но пока не впечатляет. Сможет ли он попасть в будущем в топ-клуб Европы? Если прибавит, то сможет. Если ты приехал в РПЛ, то нужно выкладываться в полную силу. Наш чемпионат находится на хорошем уровне, поэтому Хорхе нужно в каждом матче показывать результат, который будет определять его статус. Ему практически во всем нужно прибавить сейчас. Карраскалю нужно показать всем, что он является футболистом европейского уровня. Если он этого не сможет этого сделать, то сложно сказать, попадет он в будущем в топ-клуб Европы или нет», — приводит слова Новикова «РБ Спорт».

Карраскаль перешел в ЦСКА из «Ривер Плейта» зимой 2022 года, а в мае московский клуб выкупил контракт колумбийского полузащитника. В текущем сезоне РПЛ на счету 24-летнего футболиста 6 голов и 5 результативных передач в 22 матчах.