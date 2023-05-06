Новиков оценил игру хавбека ЦСКА Карраскаля в этом сезоне
Бывший голкипер ЦСКА Валерий Новиков оценил игру хавбека армейцев Хорхе Карраскаля в этом сезоне.
«Хорхе — игрок квалифицированный, но пока не впечатляет. Сможет ли он попасть в будущем в топ-клуб Европы? Если прибавит, то сможет. Если ты приехал в РПЛ, то нужно выкладываться в полную силу. Наш чемпионат находится на хорошем уровне, поэтому Хорхе нужно в каждом матче показывать результат, который будет определять его статус. Ему практически во всем нужно прибавить сейчас. Карраскалю нужно показать всем, что он является футболистом европейского уровня. Если он этого не сможет этого сделать, то сложно сказать, попадет он в будущем в топ-клуб Европы или нет», — приводит слова Новикова «РБ Спорт».
Карраскаль перешел в ЦСКА из «Ривер Плейта» зимой 2022 года, а в мае московский клуб выкупил контракт колумбийского полузащитника. В текущем сезоне РПЛ на счету 24-летнего футболиста 6 голов и 5 результативных передач в 22 матчах.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|25
|19
|4
|2
|65-13
|61
|
2
|Ростов
|25
|14
|8
|3
|44-32
|50
|
3
|Спартак
|25
|14
|7
|4
|55-32
|49
|
4
|ЦСКА
|25
|14
|6
|5
|46-23
|48
|
5
|Ахмат
|25
|12
|4
|9
|36-33
|40
|
6
|Краснодар
|25
|11
|6
|8
|53-41
|39
|
7
|Динамо
|25
|11
|6
|8
|43-35
|39
|
8
|Оренбург
|25
|12
|3
|10
|48-48
|39
|
9
|Сочи
|25
|10
|4
|11
|35-45
|34
|
10
|Локомотив
|25
|9
|5
|11
|42-42
|32
|
11
|Урал
|25
|7
|5
|13
|27-41
|26
|
12
|Кр. Советов
|25
|6
|7
|12
|25-40
|25
|
13
|Пари НН
|25
|6
|4
|15
|27-49
|22
|
14
|Факел
|25
|3
|12
|10
|31-45
|21
|
15
|Химки
|25
|4
|5
|16
|24-57
|17
|
16
|Торпедо
|25
|3
|4
|18
|19-44
|13
|6.05
|14:00
|
Химки – Динамо
|- : -
|6.05
|16:30
|
Торпедо – Ахмат
|- : -
|6.05
|19:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|7.05
|14:00
|
Пари НН – Урал
|- : -
|7.05
|16:30
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|7.05
|18:00
|
Зенит – Спартак
|- : -
|7.05
|19:00
|
Краснодар – Кр. Советов
|- : -
|8.05
|17:00
|
Локомотив – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|22
|
|
Квинси Промес
Спартак
|17
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|10
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|24
|1
|4
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|15
|1
|2
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|9
|1
|5