Футболиста «Краснодара» Кади увезли со стадиона на скорой

Полузащитник «Краснодара» Кади Боржес на скорой покинул стадион после повреждения в матче со «Спартаком» в 24-м туре РПЛ, передает корреспондент «СЭ».

В начале второго тайма бразилец столкнулся Георгием Джикией, после чего защитник красно-белых вытащил язык сопернику. После этого эпизода Кади на носилках унесли с поля.